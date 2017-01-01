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غزة.. وقفة تضامنية مع "لاجئي لبنان" رفضاً لقرار وزير العمل اللبناني

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة.. وقفة تضامنية مع "لاجئي لبنان" رفضاً لقرار وزير العمل اللبناني


غزة / سما /

لا وطن ولا توطين إلا في أرضك يا فلسطين"، تحت هذا الشعار انطلق العشرات من الفلسطينيين مساء اليوم الثلاثاء، في وقفة تضامنية  مع "لاجئي لبنان" رفضا لقرار وزير العمل اللبناني بحق العمال اللاجئين.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إلى تنظيمها الأطر الطلابية للفصائل الفلسطينية، أمام مقر للأمم المتحدة غرب مدينة غزة الأعلام الفلسطينية ولافتات تستنكر القرار اللبناني، وتتضامن مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتطالب بتوفير حياة كريمة لهم.

وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجات للأسبوع الرابع على التوالي، رفضا لوضع وزارة العمل المؤسسات والعمالة الفلسطينية ضمن حملة لـ"مكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية".

وينص قانون وزير العمل اللبناني على حظر أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلًا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية التي لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.

ويعيش نحو 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية عام 2017.

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