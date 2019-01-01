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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء


غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني مساء اليوم الثلاثاء، كشف أسماء المسافرين غداً الأربعاء موضحة أن السفر سيكون للحافلتين الثالثة، والرابعة من كشف (8/4).

ودعت الداخلية في بيان لها، المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباح غدٍ الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، منوهة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وأكدت الداخلية على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للاطلاع على الكشف اضغط هنا

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