  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

كاتس: نسعى لتطبيع معلن واتفاقيات موقعة ومكشوفة مع دول الخليج

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: نسعى لتطبيع معلن واتفاقيات موقعة ومكشوفة مع دول الخليج


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه يسعى لتطبيع معلن مع دول الخليج، يشمل توقيع اتفاقيات علنية، مشيرا إلى أن العلاقات مع دول الخليج قد تطورت.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، برئاسة آفي ديختر (الليكود)، ظهر اليوم الثلاثاء، شارك فيها وزير الخارجية، والمدير العام لوزارة الخارجية، يوفال روتم، وكبار المسؤولين في الوزارة.

وقال كاتس إنه تسلم منصبه في الخارجية قبل نحو ستة شهور في ظل أزمة قائمة، مضيفا أن معالجة تعزيز مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل على رأس سلم الأولويات، وأنه يمكن إنجاز أمور بهذا الشأن.

وأضاف أنه إلى جانب ذلك يأتي تعزيز العلاقات الإقليمية، وتضمين الجوانب الاقتصادية في عمل وزارة الخارجية.

وقال كاتس إنه زار في الشهور الأخيرة أبو ظبي، وشارك في مؤتمر للأمم المتحدة في إطار نشاطه السياسي. وبحسبه، فإن الأمر الأساسي هو "ارتقاء" العلاقات مع دول الخليج، مشيرا إلى أنه اجتمع مع مسؤول كبير في الإمارات، وتوصل معه إلى تفاهمات جدية.

وأضاف أنه يسعى، بدعم مطلق من رئيس الحكومة، إلى العمل للوصول إلى تطبيع معلن واتفاقيات موقعة ومعلنة مع دول الخليج.

وقال "لا يوجد صراع بين إسرائيل وبين دول الخليج، ولا يوجد لنا حدود معهم، هناك فقط القضية الفلسطينية"، على حد قوله.

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بفتح: نحن أمام مرحلة جديدة وغزة لن تكون خارج أي حسابات للقيادة

السيسي يصف حادث معهد الأورام بـ"العمل الإرهابي الجبان"

الاحتلال يزعم : إيران زادت قيمة الدعم المادي لحركة حماس مقابل طلب وحيد .. ما هو ؟

مجلة أمريكية : علاقة جديدة بين ليندسي لوهان وابن سلمان

واصفا اياه بـ "صديقي".. نجل نتنياهو ينشر صورته مع المدون السعودي

كان العبرية: اجتماع بين وزير المالية الفلسطيني "بشارة" ومدير عام الخزانة الإسرائيلي

دبلوماسي إيراني: خطوات عودة حماس إلى القيادة السورية بدأت فعلياً

الأخبار الرئيسية

9998982745

كيف حصل "أنس" ابن القيادي في حماس "إسماعيل رضوان" على مكرمة الحج لعائلات الشهداء؟

المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم

غانتس يهدد " بالقضاء على حماس خلال جولة القتال المقبلة واغتيال قادتها "

خبير عسكري :حماس تستغل نقاط الضعف الإسرائيلية لاستنزافها ولا ترغب بالحرب لسببين...

كوخافي يبحث عن طرق جديدة للتحقيق الانتصار في المواجهة القادمة