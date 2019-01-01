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حالة من التوتر وعدم الاستقرار تسود سجن عوفر منذ ثلاثة أيام

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالة من التوتر وعدم الاستقرار تسود سجن عوفر منذ ثلاثة أيام


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم ، أن حالة من التور وعدم الاستقرار تسيطر على أسرى سجن عوفر منذ ثلاثة أيام وذلك بعد إقتحام عدة أقسام في السجن بوحدات القمع والاعتداء على الأسرى بالضرب والعزل.

وأوضحت الهيئة، أن الأسرى لم يخرجوا من غرفهم منذ ثلاثة أيام الا للاستحمام والعودة للغرف، وأن الأسرى أعادوا جميع وجبات الطعام، وأن حالة التوتر لا زالت مستمرة.

ولفتت الهيئة، الى أن هناك عدة إصابات في صفوف الأسرى عقب عملية القمع والاعتداء على الأسرى وأقسام الأسرى الأشبال من قبل قوات "المتسادا" يوم الأحد الماضي.

وبينت، أن هناك مشاورات بين الهيئات التنظيمة للأسرى داخل المعتقل حيال عملية القمع والاعتداء التي جرت بحق الأسرى ونقل وعزل عدد من أعضاء الهيئات التنظيمية في المعتقل.

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