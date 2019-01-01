اسرائيل تعلن "تسهيلات" بمناسبة عيد الاضحى المبارك ‫لاهالي الضفة

القدس المحتلة/سما/

أعلنت الادارة المدنية للاحتلال حزمة إجراءات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.‬

وتمثلت الاجراءات على النحو التالي:

أولاً: إصدار 150.000 تصريح لدخول المتزوجين لزيارة العائلات بدون تحديد للسن، وذلك من الأحد وحتى الأربعاء ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل، شريطة أن لا يكون هناك أي "مانع أمني".

ويشار إلى أن الاولاد حتى سن 16 عامًا غير ملزمين بحيازة تصريح لدخول إسرائيل، لكن يتوجب عليهم ان يكونوا برفقة أحد الوالدين ويحمل تصريحا لزيارة افراد العائلة ساري المفعول خلال ايام عيد الاضحى المبارك. الشخص الذي يمتلك بطاقة ذكية سارية المفعول غير ملزم بطباعة هذا التصريح.

ثانيًا: إصدار 20.000 تصريح دخول إلى إسرائيل من أجل تأدية الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال كافة ايام العيد للرجال المتزوجين من سن 50 عامًا وما فوق، وللنساء من سن 40 وما فوق، أما الاولاد تحت سن 16 عامًا فلا داعي للحصول على تصريح.

ثالثًا: إصدار 800 تصريح سفر للفلسطينيين إلى خارج اسرائيل عبر مطار "بن غوريون "شريطة أن لا يكون هناك أي "مانع أمني" وبعد القيام بالتنسيق وبدون إلزام بحيازة بطاقة ذكية.

رابعًا: زيادة عدد ساعات العمل في المعابر التالية خلال ايام عيد الاضحى (من يوم الاحد وحتى يوم الاربعاء):

أ) معبر برطعة سيكون مفتوحًا للمارة سيرًا على الأقدام حتى الساعة 22:00 وللمسافرين في المركبات حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً.

ب) معبر الجلمة سيكون مفتوحًا حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً لمرور عرب اسرائيل.

ت) معبر 300 (طورة) سيعمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً.

ث) معبر باقة سيعمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً للعائلات الحائزة على تصريح فقط ولمرور عرب اسرائيل بالسيارات.

ج) بوابة طولكرم ستعمل حتى الساعة 22:00 مساءً لدخول عرب اسرائيل إلى طولكرم.

ح) معبر جبارة سيعمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلا لعودة عرب اسرائيل.

خ) معبر الجيب سيكون مفتوحًا للدخول إلى اسرائيل أمام أصحاب مكانة VIP وBMC وأفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى.

د) معابر البضائع الجلمة, طولكرم وترقوميا ستعمل حتى الساعة 19:00 مساءً وسيسمح بنقل المنتجات الغذائية والحيوانات بطريقة Door to Door.

ذ) معبر المحكمة سيكون مفتوحًا للدخول إلى رام الله ولمغادرتها بصورة متواصلة خلال العيد من الأحد وحتى الأربعاء.