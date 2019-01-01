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انهاء مشكلة استخدام الطيران الإسرائيلي لنظام GPS العالمي

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
انهاء مشكلة استخدام الطيران الإسرائيلي لنظام GPS العالمي


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنهاء مشكلة الاضطراب الغامض لإشارات جهاز التموضع الجغرافي العالمي(GPS)، التي تسببت بإدخال تغييرات في بعض إجراءات هبوط الطائرات.

وذكر عدد من الخبراء أن الاختلالات قد تكون متعلقة بالنشاط العسكري الروسي في سوريا المجاورة، ولكن موسكو نفت مسؤوليتها عن ذلك.

وقال متحدث باسم هيئة المطارات "توقف الاضطراب في المنطقة مؤخرًا، وقررنا نتيجة لذلك إعادة المطارات إلى نشاطها الطبيعي".

ولم يقدم المسؤول تفاصيل حول سبب المشكلة أو كيفية حلها، وأقرت هيئة المطارات الإسرائيلية أواخر حزيران/يونيو الماضي، بأن الخلل أجبر المطارات ولعدة أسابيع على استخدام أنظمة الملاحة الموجودة في الطائرات بدلًا من اعتماد نظام التموضع الجغرافي العالمي.

كما نبه الاتحاد الدولي لروابط طياري الخطوط التجارية عبر موقعه الإلكتروني إلى تلقيه "العديد من التقارير من الطيارين تشير إلى أنهم عانوا من فقدان إشارة نظام "GPS" في محيط مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب، ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث نتيجة لهذه المشكلة.

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