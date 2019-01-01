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مصرع طفلة واصابة اخرى بحادثين منفصلين في غزة

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفلة واصابة اخرى بحادثين منفصلين في غزة


غزة / سما /

 لقيت طفلة في الرابعة من العمر مصرعها، اثر تعرضها لحادث دهس بقرية المغراقة وسط قطاع غزة فيما اصيبت اخرى بحادث سير منفصل بمدينة غزة.
وقال مفتش تحقيقات حوادث المرور بغزة مقدم فهد حرب إن الطفلة كوثر زيد الخباري (4 سنوات) توفيت دهسا في بلدة المغراقة.
وأوضح ان السائق م ع في (16 عام) كان يقود مركبة والده وهي جيب من نوع هونداي ومتجه من الجنوب باتجاه الشمال وفي حالة رجوع للخلف في شارع ترابي متفرع من شارع الزهراء وقتها صعد بالعجل الخلفي الأيسر فوق جسد الطفلة أثناء تواجدها خلف المركبة الأمر الذي أدى إلى إصابة الطفلة بإصابة بالغة الخطورة فارقت الحياة فور وصولها إلى مستشفى الشفاء.
وأكد حرب أن طاقم تحقيقات حوادث المرور باشر التحقيق في الحادث وتبين أن السائق لا يحمل رخصة قيادة وتم توقيف مالك المركبة المتسببة في حادث الطفلة بعد اتهامه بالسماح لشخص آخر بقيادة مركبته بدون رخصة قيادة.
وفي ذات السياق، اصيبت الطفلة مسك سلامة حميدية (10سنوات) بجروح خطيرة اثر دهسها على مدخل شارع كلية المجتمع في تل الهوا بمدينة غزة.

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