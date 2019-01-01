جدول مباريات مرحلة ذهاب دوري الممتازة

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الثلاثاء, قرعة دوري الدرجة الممتازة, للموسم الكروي الجديد 2019-2020.
وفيما يلي مواجهات مرحلة ذهاب الممتازة, علما أن الدوري سينطلق في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري:
- الأسبوع الأول
خدمات الشاطئ × خدمات رفح
الصداقة × شباب جباليا
الهلال × أهلي غزة
غزة الرياضي × شباب رفح
شباب خان يونس × اتحاد خان يونس
بيت حانون الرياضي × اتحاد الشجاعية
- الأسبوع الثاني:
خدمات رفح × الصداقة
اتحاد الشجاعية × شباب جباليا
أهلي غزة × الشاطئ
اتحاد خان يونس × بيت حانون الرياضي
شباب رفح× الهلال
شباب خان يونس × غزة الرياضي
- الأسبوع الثالث:
الصداقة × الشجاعية
خدمات رفح × الأهلي
شباب جباليا × اتحاد خان يونس
الشاطئ × شباب رفح
بيت حانون الرياضي × غزة الرياضي
الهلال × شباب خان يونس
- الأسبوع الرابع:
الصداقة × الأهلي
اتحاد خان يونس × الشجاعية
شباب رفح × خدمات رفح
غزة الرياضي × شباب جباليا
الشاطئ × شباب خان يونس
بيت حانون الرياضي × الهلال
- الأسبوع الخامس:
الأهلي × شباب رفح
اتحاد خان يونس × الصداقة
الشجاعية × غزة الرياضي
خدمات رفح × شباب خان يونس
الهلال × شباب جباليا
بيت حانون الرياضي × الشاطئ
- الأسبوع السادس:
الصداقة × شباب رفح
اتحاد خان يونس × غزة الرياضي
الأهلي × شباب خان يونس
الشجاعية × الهلال
خدمات رفح × بيت حانون الرياضي
شباب جباليا × الشاطئ
- الأسبوع السابع:
غزة الرياضي × الصداقة
شباب خان يونس × شباب رفح
اتحاد خان يونس × الهلال
الأهلي × بيت حانون الرياضي
الشجاعية × الشاطئ
شباب جباليا × خدمات رفح
- الأسبوع الثامن:
الهلال × غزة الرياضي
الصداقة × شباب خان يونس
شباب رفح × بيت حانون الرياضي
الشاطئ × اتحاد خان يونس
الأهلي × شباب جباليا
خدمات رفح × اتحاد الشجاعية
- الأسبوع التاسع:
الهلال × الصداقة
بيت حانون الرياضي × شباب خان يونس
غزة الرياضي × الشاطئ
شباب جباليا × شباب رفح
خدمات رفح × اتحاد خان يونس
الشجاعية × الأهلي
- الأسبوع العاشر:
الشاطئ × الهلال
شباب خان يونس × شباب جباليا
بيت حانون الرياضي × الصداقة
خدمات رفح × غزة الرياضي
شباب رفح × الشجاعية
اتحاد خان يونس × الأهلي
- الأسبوع الحادي عشر:
شباب رفح × اتحاد خان يونس
الأهلي × غزة الرياضي
شباب خان يونس × الشجاعية
الهلال × خدمات رفح
بيت حانون الرياضي × شباب جباليا
الصداقة × الشاطئ