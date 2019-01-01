جدول مباريات مرحلة ذهاب دوري الممتازة

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سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الثلاثاء, قرعة دوري الدرجة الممتازة, للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وفيما يلي مواجهات مرحلة ذهاب الممتازة, علما أن الدوري سينطلق في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري:

- الأسبوع الأول

خدمات الشاطئ × خدمات رفح

الصداقة × شباب جباليا

الهلال × أهلي غزة

غزة الرياضي × شباب رفح

شباب خان يونس × اتحاد خان يونس

بيت حانون الرياضي × اتحاد الشجاعية

- الأسبوع الثاني:

خدمات رفح × الصداقة

اتحاد الشجاعية × شباب جباليا

أهلي غزة × الشاطئ

اتحاد خان يونس × بيت حانون الرياضي

شباب رفح× الهلال

شباب خان يونس × غزة الرياضي

- الأسبوع الثالث:

الصداقة × الشجاعية

خدمات رفح × الأهلي

شباب جباليا × اتحاد خان يونس

الشاطئ × شباب رفح

بيت حانون الرياضي × غزة الرياضي

الهلال × شباب خان يونس

- الأسبوع الرابع:

الصداقة × الأهلي

اتحاد خان يونس × الشجاعية

شباب رفح × خدمات رفح

غزة الرياضي × شباب جباليا

الشاطئ × شباب خان يونس

بيت حانون الرياضي × الهلال

- الأسبوع الخامس:

الأهلي × شباب رفح

اتحاد خان يونس × الصداقة

الشجاعية × غزة الرياضي

خدمات رفح × شباب خان يونس

الهلال × شباب جباليا

بيت حانون الرياضي × الشاطئ

- الأسبوع السادس:

الصداقة × شباب رفح

اتحاد خان يونس × غزة الرياضي

الأهلي × شباب خان يونس

الشجاعية × الهلال

خدمات رفح × بيت حانون الرياضي

شباب جباليا × الشاطئ

- الأسبوع السابع:

غزة الرياضي × الصداقة

شباب خان يونس × شباب رفح

اتحاد خان يونس × الهلال

الأهلي × بيت حانون الرياضي

الشجاعية × الشاطئ

شباب جباليا × خدمات رفح

- الأسبوع الثامن:

الهلال × غزة الرياضي

الصداقة × شباب خان يونس

شباب رفح × بيت حانون الرياضي

الشاطئ × اتحاد خان يونس

الأهلي × شباب جباليا

خدمات رفح × اتحاد الشجاعية

- الأسبوع التاسع:

الهلال × الصداقة

بيت حانون الرياضي × شباب خان يونس

غزة الرياضي × الشاطئ

شباب جباليا × شباب رفح

خدمات رفح × اتحاد خان يونس

الشجاعية × الأهلي

- الأسبوع العاشر:

الشاطئ × الهلال

شباب خان يونس × شباب جباليا

بيت حانون الرياضي × الصداقة

خدمات رفح × غزة الرياضي

شباب رفح × الشجاعية

اتحاد خان يونس × الأهلي

- الأسبوع الحادي عشر:

شباب رفح × اتحاد خان يونس

الأهلي × غزة الرياضي

شباب خان يونس × الشجاعية

الهلال × خدمات رفح

بيت حانون الرياضي × شباب جباليا

الصداقة × الشاطئ