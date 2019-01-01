اتحاد الطاولة يحتفي بأبطال الدوري

غزة / سما /

احتفى الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة, بأبطال دوري "جوال" للدرجة الممتازة, في الحفل الذي جرى بملعب نادي الجزيرة في غزة.

وحضر الحفل محمد صلاح الدلو رئيس الاتحاد, وأديب أبو غزال وياسر إسليم أعضاء الاتحاد, وسامر شاهين ممثلا عن شركة "جوال", واللواء محمد جودة رئيس الاتحاد السابق, والعديد من عشاق اللعبة, ووسائل الإعلام المختلفة.

وشهد الحفل الرياضي, الذي قدمه الزميل أحمد أبو دياب رئيس الدائرة الإعلامية بالاتحاد, العديد من الفقرات الترفيهية, تلاها استعراض فيديو عن حصاد اللعبة للموسم الرياضي 2019.

وثمّن الدلو في كلمته, دور الأندية وشركة "جوال" في إنجاح الموسم, شاكرا الحكام واللاعبين والإداريين على جهودهم في المباريات, ومهنئا ناديي المجمع الإسلامي وشباب خانيونس بحصولهما على المركزين الأول والثاني تواليا.

وأكد الدلو أن وسائل الإعلام لعبت دورا كبيرا في تطور اللعبة ووصولها للمستويين العربي والدولي, خاصة عقب انضمام بعض الحكام للاتحادين العربي والآسيوي.

وفي ختام الحفل, كرّم اتحاد الطاولة فريقي المجمع وشباب خانيونس, ووسائل الإعلام التي واكبت بطولات الموسم الرياضي, بالإضافة للمؤسسات الداعمة للعبة وهم شركة "جوال", واللجنة الأولمبية, ووزارة الشباب والرياضة, وشركة ستاغ, ونادي الجزيرة, وكذلك الحكام محمد صمامة, وحميد حسب الله, ويحيي أبو العوف, وعماد بدوان, وكمال الغول, وعمر سلمي, وعيسى العروقي, وخالد عطية, وخالد الطويل, وعيسى المحتسب, وإيهاب زقوت, ومحمود أبو شرار, وعماد الجعل, وعمرو الخطيب, وعلاء البابا, وعبد الهادي أبو شمالة, ومحمد نوفل.