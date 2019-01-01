المفتي العام يدعو إلى التصدي لاقتحامات المسجد الأقصى وشد الرحال إليه

القدس المحتلة / سما /

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، كل من يستطيع الوصول إلى مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك للتحرك إليهما من أجل الوقوف في وجه مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها التي تستبيح من خلالها مسرى نبينا، صلى الله عليه وسلم.

وبين المفتي، في بيان صدره اليوم الثلاثاء، أن المطالبات بالسماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الأحد المقبل والذي يوافق يوم عيد الأضحى المبارك، هي مطالبات خطيرة تمس عقيدة المسلمين في العالم أجمع، فالمرحلة خطيرة جداً، وسلطات الاحتلال بتسهيلها اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تتحمل عواقب هذه الانتهاكات التي تسيء إلى مشاعر مسلمي العالم كله، ودعا سماحته أبناء شعبنا إلى التصدي لها، مؤكدا أن هذا الاعتداء ما هو إلا استمرار لمسلسل التهويد الذي يستهدف القدس ومسجدها المبارك لخلق واقع جديد على الأرض، مبينا أن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين، ولا يحق لسلطات الاحتلال ولا غيرها التدخل في شؤونه، ولا العمل على إفراغه من رواده.

وحمّل الشيخ محمد حسين الإدارة الأميركية والصمت الدولي عواقب هذه الانتهاكات والاقتحامات التي زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأن سياسة الإدارة الأمريكية والصمت الدولي وهرولة المطبعين مع الاحتلال ساهم في تبجح وغطرسة الاحتلال وزيادة عنجهيته.

ودعا الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية والعربية والإسلامية في العالم أجمع إلى حماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الفلسطينية. والتدخل الفوري والسريع لوقف الاعتداءات المتزايدة على المسجد الأقصى المبارك وحراسه والمرابطين فيه.