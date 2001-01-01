الأسير أبو معيلق يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على حرمانه من العلاج

رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير، بأن الأسير مراد أبو معيلق بدأ، اليوم الثلاثاء، إضرابا عن الطعام احتجاجا على رفض إدارة معتقل "ايشل" نقله إلى المستشفى يوم أمس لتلقّي حقنة علاجية ضرورية ودورية، بادّعاء إدارة المعتقل لوجود ذرائع أمنية تمنع نقله.

وأكد نادي الأسير، أن الأسير أبو معيلق يُعتبر من أبرز الحالات المرضية في سجون الاحتلال، وقد خضع لثماني عمليات جراحية، إحداها جرى خلالها استئصال 60 سم من أمعائه، وأخرى جرى خلالها استئصال 100 سم، بسبب إصابته بالتهابات شديدة في الأمعاء الدقيقة والغليظة، وبعد سنوات من الإهمال الطبي تمكّن من الحصول على حقّه في العلاج وتقديم حقنة أكّد الأطباء ضرورة تلقّيها كل ثمانية أسابيع، وعلى خطورة عدم تلقّيها بعد فوات تلك المدّة.

يذكر أن الأسير أبو معيلق معتقل منذ عام 2001، وهو محكوم بالسجن (22) عاما، ويقبع في سجن "ايشل".