  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: حالة من التوتر وعدم الاستقرار تسود "عوفر" منذ 3 أيام

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

سيطرت حالة من التوتر وعدم الاستقرار على أسرى معتقل "عوفر" منذ ثلاثة أيام، وذلك بعد اقتحام عدة أقسام في السجن بوحدات القمع والاعتداء على الأسرى بالضرب والعزل.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسرى لم يخرجوا من غرفهم منذ ثلاثة أيام الا للاستحمام والعودة للغرف، وأن الأسرى أعادوا جميع وجبات الطعام، وأن حالة التوتر ما زالت مستمرة.

ولفتت الى أن هناك عدة إصابات في صفوف الأسرى عقب عملية القمع والاعتداء على الأسرى وأقسام الأسرى الأشبال من قبل قوات "المتسادا" الأحد الماضي.

وبينت، أن هناك مشاورات بين الهيئات التنظيمية للأسرى داخل المعتقل حيال عملية القمع والاعتداء التي جرت بحق الأسرى، ونقل وعزل عدد من أعضاء الهيئات التنظيمية في المعتقل.

#هيئة الأسرى #عوفر

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بفتح: نحن أمام مرحلة جديدة وغزة لن تكون خارج أي حسابات للقيادة

السيسي يصف حادث معهد الأورام بـ"العمل الإرهابي الجبان"

الاحتلال يزعم : إيران زادت قيمة الدعم المادي لحركة حماس مقابل طلب وحيد .. ما هو ؟

واصفا اياه بـ "صديقي".. نجل نتنياهو ينشر صورته مع المدون السعودي

مجلة أمريكية : علاقة جديدة بين ليندسي لوهان وابن سلمان

دبلوماسي إيراني: خطوات عودة حماس إلى القيادة السورية بدأت فعلياً

هام للطلاب.. نشر التخصصات المسموح الالتحاق بها لبرامج البكالوريوس

الأخبار الرئيسية

المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم

غانتس يهدد " بالقضاء على حماس خلال جولة القتال المقبلة واغتيال قادتها "

خبير عسكري :حماس تستغل نقاط الضعف الإسرائيلية لاستنزافها ولا ترغب بالحرب لسببين...

كوخافي يبحث عن طرق جديدة للتحقيق الانتصار في المواجهة القادمة

كان العبرية: اجتماع بين وزير المالية الفلسطيني "بشارة" ومدير عام الخزانة الإسرائيلي