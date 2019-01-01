هيئة الأسرى: حالة من التوتر وعدم الاستقرار تسود "عوفر" منذ 3 أيام

رام الله / سما /

سيطرت حالة من التوتر وعدم الاستقرار على أسرى معتقل "عوفر" منذ ثلاثة أيام، وذلك بعد اقتحام عدة أقسام في السجن بوحدات القمع والاعتداء على الأسرى بالضرب والعزل.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسرى لم يخرجوا من غرفهم منذ ثلاثة أيام الا للاستحمام والعودة للغرف، وأن الأسرى أعادوا جميع وجبات الطعام، وأن حالة التوتر ما زالت مستمرة.

ولفتت الى أن هناك عدة إصابات في صفوف الأسرى عقب عملية القمع والاعتداء على الأسرى وأقسام الأسرى الأشبال من قبل قوات "المتسادا" الأحد الماضي.

وبينت، أن هناك مشاورات بين الهيئات التنظيمية للأسرى داخل المعتقل حيال عملية القمع والاعتداء التي جرت بحق الأسرى، ونقل وعزل عدد من أعضاء الهيئات التنظيمية في المعتقل.