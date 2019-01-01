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تقديم منح دراسية لطلبة جامعة بيرزيت

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وقعت جامعة بيرزيت ممثلة برئيسها عبد اللطيف أبو حجلة، وشركة المدائن للمواد الغذائية ممثلة بمديرها العام موسى الجعبة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تقديم منح دراسية.

وتنص الاتفاقية على تقديم شركة المدائن منح دراسية لمجموعة من الطلبة على مدار خمس سنوات، بحيث يتشارك الطرفان بتغطية الأقساط الدراسية للطلبة المستفيدين.

وقال أبو حجلة: إن الجامعة تطمح لمساعدة طلبتها غير المقتدرين ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية، موضحاً أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في هذا السياق وفي إطار إيمانها بأن التعليم حق لجميع الفلسطينيين على اختلاف أوضاعهم المادية والمعيشية.

وأعرب عن استعداد إدارة الجامعة للتعاون مع شركة المدائن وتقديم كل ما يلزم بهدف تمكين الطلبة غير المقتدرين من إكمال تعليمهم الجامعي.

بدوره، أكد الجعبة أن هذه الاتفاقية تهدف لدعم وتطوير التعليم والبحث العلمي ودعم الطلبة غير المقتدرين، لافتاً إلى أنه يأمل أن تكون هذه الاتفاقية باكورة لمزيد من التعاون بين شركة المدائن للصناعات الغذائية وجامعة بيرزيت في المستقبل وفي عدة مجالات.

#منح دراسية #جامعة بيرزيت

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