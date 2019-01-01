الاقتصاد: انخفاض كميات الذهب بنسبة 26% الشهر الماضي

رام الله / سما /

سجلت كمية الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني لأغراض الدمغ، انخفاضا بنسبة 26% خلال شهر تموز الماضي مقارنه مع نفس الشهر من العام المنصرم في حين طرأ انخفاض على حجم ايرادات هذه الكميات بنسبة 29% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وبينت المديرية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن حجم إيراداتها من المعادن الثمينة خلال الشهر الماضي، بلغت ما يقارب (مليون و185 ألف شيقل)، في حين بلغت كمية الذهب الواردة إلى المديرية (987) كغم تقريبا.

وارجع مدير عام المديرية يعقوب شاهين، هذا الانخفاض إلى الأزمة المالية الراهنة وارتفاع سعر الاونصة عالميا.

وأشار تقرير مديرية المعاد الثمينة الشهري، إلى تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش خلال الشهر الماضي 21 جولة تفتيشية شملت 106 محلات ومصانع، وتجديد 58 رخصة مزاولة حرفة.