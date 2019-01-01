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الفنان المصري حمزة نمرة يطالب بالغناء للفلسطينيين

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان المصري حمزة نمرة يطالب بالغناء للفلسطينيين


وكالات / سما /

قال الفنان حمزة نمرة إنه ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما من حقه الوصول إلى الشعب الفلسطيني وتقديم سهرات فنية هناك.

وأكد، في ندوة صحافية خلال فعاليات مهرجان ثويزا في طنجة، أنه يجب كسر الحصار والعزلة الثقافية المفروضة على الناس، عبر إحياء مجموعة من السهرات داخل المدن الفلسطينية. ونفى نمرة اتهامات بالتطبيع وجهت له بعد زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال إنه لبى دعوة من بلدية رام الله، ودخل من الأردن عبر معبر الكرامة، مثل أي مواطن فلسطيني.


وأشار الى أنه قبل دخوله إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر الكرامة، قام باستشارة عدد من الحقوقيين المدافعين عن القضية الفلسطينية.

#حمزة نمرة

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