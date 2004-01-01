  1. الرئيسية
  2. الصحة

اكتشاف 4 فيروسات تؤدي لموت الإنسان

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف 4 فيروسات تؤدي لموت الإنسان


وكالات / سما /

اكتشف فريق أكاديمي تركي، في ولاية إزمير غربي البلاد، أربعة فيروسات، تؤدي إلى إصابة الإنسان بالحمى النزفية، والفشل الكلوي، وبعد ذلك إلى موته.

جاء ذلك نتيجة بحث مشترك، بين جامعتي "دوكوز أيلول" و"بولنت أجاويد"، حول أنواع الفيروسات عند القوارض والثدييات في تركيا.

وتنتمي الأنواع الأربع إلى "فيروسات هنتا" الحمضية النووية، وتنتقل إلى الإنسان من القوارض والثدييات.

وأُطلق عليها "Dobrava Hantavirus İğnead"، و"Dobrava Hantavirus Giresun"، و"Puumala Hantavirus Bartın"، و"Tuula Hantavirus Palandöken".

وتسبب الإصابة بهذه الفيروسات عند الإنسان، ارتفاع درجات الحرارة في الجسم، والنزيف، كما تؤدي لاحقا، إلى الإصابة بالحمى النزفية، والفشل الكلوي، وإلى الموت.

وقال البروفيسور"علي أوكتيم" الذي ترأس البحث، إن البحث استمر لسنوات طويلة، وبدعم من وزارة الصحة التركية ولفت إلى أن تشخيص الإصابة بالفيروسات الأربع في مرحلة مبكرة، قد يمكّن من علاج المصاب بها.

وأوضح أن البحث في الموضوع، بدأ في العام 2004، بمنطقة البحر الأسود، واستمر بمنطقة إيجة، في العام 2009.

ولفت إلى انتماء هذه الأنواع الأربع، إلى "فيروسات هنتا"، وإلى عرضهم نتائج البحث على الجهات الدولية المختصة.

#فيروسات #الإنسان

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بفتح: نحن أمام مرحلة جديدة وغزة لن تكون خارج أي حسابات للقيادة

السيسي يصف حادث معهد الأورام بـ"العمل الإرهابي الجبان"

واصفا اياه بـ "صديقي".. نجل نتنياهو ينشر صورته مع المدون السعودي

مجلة أمريكية : علاقة جديدة بين ليندسي لوهان وابن سلمان

دبلوماسي إيراني: خطوات عودة حماس إلى القيادة السورية بدأت فعلياً

هام للطلاب.. نشر التخصصات المسموح الالتحاق بها لبرامج البكالوريوس

وفدان من الكونغرس الأمريكي يتوجهان إلى لقاء نتنياهو وعباس

الأخبار الرئيسية

غانتس يهدد " بالقضاء على حماس خلال جولة القتال المقبلة واغتيال قادتها "

خبير عسكري :حماس تستغل نقاط الضعف الإسرائيلية لاستنزافها ولا ترغب بالحرب لسببين...

كوخافي يبحث عن طرق جديدة للتحقيق الانتصار في المواجهة القادمة

كان العبرية: اجتماع بين وزير المالية الفلسطيني "بشارة" ومدير عام الخزانة الإسرائيلي

حماس

الاحتلال يزعم : إيران زادت قيمة الدعم المادي لحركة حماس مقابل طلب وحيد .. ما هو ؟