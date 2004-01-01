اكتشاف 4 فيروسات تؤدي لموت الإنسان

وكالات / سما /

اكتشف فريق أكاديمي تركي، في ولاية إزمير غربي البلاد، أربعة فيروسات، تؤدي إلى إصابة الإنسان بالحمى النزفية، والفشل الكلوي، وبعد ذلك إلى موته.

جاء ذلك نتيجة بحث مشترك، بين جامعتي "دوكوز أيلول" و"بولنت أجاويد"، حول أنواع الفيروسات عند القوارض والثدييات في تركيا.

وتنتمي الأنواع الأربع إلى "فيروسات هنتا" الحمضية النووية، وتنتقل إلى الإنسان من القوارض والثدييات.

وأُطلق عليها "Dobrava Hantavirus İğnead"، و"Dobrava Hantavirus Giresun"، و"Puumala Hantavirus Bartın"، و"Tuula Hantavirus Palandöken".

وتسبب الإصابة بهذه الفيروسات عند الإنسان، ارتفاع درجات الحرارة في الجسم، والنزيف، كما تؤدي لاحقا، إلى الإصابة بالحمى النزفية، والفشل الكلوي، وإلى الموت.

وقال البروفيسور"علي أوكتيم" الذي ترأس البحث، إن البحث استمر لسنوات طويلة، وبدعم من وزارة الصحة التركية ولفت إلى أن تشخيص الإصابة بالفيروسات الأربع في مرحلة مبكرة، قد يمكّن من علاج المصاب بها.

وأوضح أن البحث في الموضوع، بدأ في العام 2004، بمنطقة البحر الأسود، واستمر بمنطقة إيجة، في العام 2009.

ولفت إلى انتماء هذه الأنواع الأربع، إلى "فيروسات هنتا"، وإلى عرضهم نتائج البحث على الجهات الدولية المختصة.