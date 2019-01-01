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حل بسيط لصعوبة حذف الصور من آيفون

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حل بسيط لصعوبة حذف الصور من آيفون


وكالات / سما /

لا يواجه مستخدم هاتف "آيفون" صعوبة كبيرة في العادة حين يرغب في حذف الصور من جهازه، إذ يكفي أن يقوم باختيارها، ثم يتخلص منها بشكل سلس في ثوان قليلة، لكن هذه العملية لا تجري بسهولة بشكل دائم.

وبحسب موقع "shefinds"، فإن الصعوبة التي تعترض المستخدم في بعض الأحيان، يمكن حلها بسهولة، لكن عبر اتباع خطوات محددة.

وسبب هذه الصعوبة في حذف الصور من آيفون، في بعض الأحيان، هو أن الصور تكون مرتبطة بتطبيق "آيتيونز".وحين تكون صور هاتف آيفون منقولة إلى هذه المنصة، فإن الحذف غير ممكن بالطريقة المعتادة.

ولحذف هذه الصور من "آيتيونز"، يتوجب على المستخدم أن يقوم بـ5 خطوات، أولها أن يربط هاتفه بحاسوب أو جهاز "ماك" ثم عليه أن يقوم بفتح التطبيق.

وفي مرحلة ثانية، يتعين على المستخدم أن يضغط على خانة "آيفون" في التطبيق، وبعد ذلك، فليذهب إلى ركن الصور، ثم سيكون بوسعه أن يحذف الصور التي لم يعد يرغب في الاحتفاظ بها.أما المرحلة الرابعة، فهي إجراء ربط بين هاتف "آيفون" و"آيتيونز"، ثم تأكد في الأخير من حذف الصور بشكل فعلي من جهازك.

#الصور #آيفون

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