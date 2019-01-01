3 أندية غزية تراقب مصير حارس النشامى

غزة / سما /

أصبح حارس مرمى نادي شباب خانيونس مرشحا لمغادرة النادي هذا الصيف, تمهيدا لخوض تجربة جديدة خارج أسوار "النشامى" في الموسم المقبل.

وبات بقاء الحارس محمد نصار مع شباب خانيونس في الموسم الجديد مستبعدا, عقب انضمام عطايا جودة لصفوف "النشامى", في الوقت الذي يترقب فيه الحارس الآخر هيثم فتيحة صدور تصريح دخوله الضفة المحتلة.

وأبدت عدة أندية رغبتها الجادة في الحصول على خدمات نصار, في مقدمتهم خدمات خانيونس, والزيتون, وأهلي النصيرات.

ومن المنتظر أن يعلن نصار رحيله عن شباب خانيونس خلال الأيام المقبلة, استعدادا لخوض تجربة جديدة, قبل إغلاق فترة قيد وتسجيل اللاعبين في الخامس عشر من الشهر الجاري.