ثامن صفقات الجلاء في الانتقالات الصيفية

غزة / سما /

واصل نادي الجلاء مسلسل تعاقداته خلال الصيف الجاري, استعدادا للموسم الكروي الجديد في قطاع غزة 2019-2020.

وتعاقد الجلاء مع لاعب الوسط محمود الريفي مدة موسم واحد, تمهيدا للظهور معه في دوري الدرجة الأولى بالموسم الجديد.

ويعدّ الريفي الصفقة الثامنة للجلاء في الانتقالات الصيفية, بعد أحمد أبو شربي, وأحمد أبو شمالة, وأحمد أبو الريش, وإسماعيل أبو دان, وأحمد أبو شملة, وشحدة أبو حسنين, وحمزة سلامة.

يشار إلى أن الجلاء يطمح للظهور بشكل قوي في درجة الدرجة الأولى الموسم المقبل, لضمان خطف إحدى بطاقتي الوصول للممتازة.