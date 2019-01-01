  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

ثامن صفقات الجلاء في الانتقالات الصيفية

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثامن صفقات الجلاء في الانتقالات الصيفية


غزة / سما /

واصل نادي الجلاء مسلسل تعاقداته خلال الصيف الجاري, استعدادا للموسم الكروي الجديد في قطاع غزة 2019-2020.

وتعاقد الجلاء مع لاعب الوسط محمود الريفي مدة موسم واحد, تمهيدا للظهور معه في دوري الدرجة الأولى بالموسم الجديد.

ويعدّ الريفي الصفقة الثامنة للجلاء في الانتقالات الصيفية, بعد أحمد أبو شربي, وأحمد أبو شمالة, وأحمد أبو الريش, وإسماعيل أبو دان, وأحمد أبو شملة, وشحدة أبو حسنين, وحمزة سلامة.

يشار إلى أن الجلاء يطمح للظهور بشكل قوي في درجة الدرجة الأولى الموسم المقبل, لضمان خطف إحدى بطاقتي الوصول للممتازة.

#الجلاء #محمود الريفي

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بفتح: نحن أمام مرحلة جديدة وغزة لن تكون خارج أي حسابات للقيادة

السيسي يصف حادث معهد الأورام بـ"العمل الإرهابي الجبان"

واصفا اياه بـ "صديقي".. نجل نتنياهو ينشر صورته مع المدون السعودي

مجلة أمريكية : علاقة جديدة بين ليندسي لوهان وابن سلمان

دبلوماسي إيراني: خطوات عودة حماس إلى القيادة السورية بدأت فعلياً

هام للطلاب.. نشر التخصصات المسموح الالتحاق بها لبرامج البكالوريوس

وفدان من الكونغرس الأمريكي يتوجهان إلى لقاء نتنياهو وعباس

الأخبار الرئيسية

غانتس يهدد " بالقضاء على حماس خلال جولة القتال المقبلة واغتيال قادتها "

خبير عسكري :حماس تستغل نقاط الضعف الإسرائيلية لاستنزافها ولا ترغب بالحرب لسببين...

كوخافي يبحث عن طرق جديدة للتحقيق الانتصار في المواجهة القادمة

كان العبرية: اجتماع بين وزير المالية الفلسطيني "بشارة" ومدير عام الخزانة الإسرائيلي

حماس

الاحتلال يزعم : إيران زادت قيمة الدعم المادي لحركة حماس مقابل طلب وحيد .. ما هو ؟