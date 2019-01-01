ميسي مُهدد بالغياب عن موقعة أتلتيك بيلباو

وكالات / سما /

بات ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة ، مهدداً بالغياب عن مباراة أتلتيك بيلباو، المقرر إجراؤها خلال السابع عشر من شهر أغسطس الجاري، ضمن فعاليات الجولة الأولى بمسابقة الدوري الإسباني.

وتعرض قائد برشلونة، للإصابة في الساق اليمنى خلال التدريبات الصباحية أمس الاثنين، وبالتالي سيظل في إسبانيا، للتعافي من الإصابة وتلقي العلاج، عوض السفر مع بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، فإن ميسي قد يغيب عن المباراة الأولى بالدوري الإسباني، والتي ستقام في ملعب سان ماميس بين برشلونة وأتلتيك بيلباو، لأن إصابته تحتاج لعدة أسابيع من أجل التعافي بصفة تامة.

وكان من المفترض أن يلعب ميسي عدة دقائق في المباراتين الوديتين ضد نابولي في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن غيابه المؤكد يمكن أن يؤثر على العائد المالي للبارسا في هذه الجولة.

يشار إلى أن ميسي علق على إصابته، قائلاً: “أردت أن أبدأ اللعب، ولكن لسوء الحظ تعرضت لإصابة في أول مران، ستجعلني أغيب لفترة من الوقت، أشكر كل رسائل الدعم والحب، عناق للجميع”.