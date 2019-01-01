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فان دايك يحذر ماجواير من لقب أغلى مدافع في العالم!

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فان دايك يحذر ماجواير من لقب أغلى مدافع في العالم!


وكالات / سما /

قدّم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ونجم ليفربول الإنجليزي الحالي نصيحة ثمينة لهاري ماجواير المنتقل حديثًا لفريق مانشستر يونايتد، خاصةً بعدما أصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء أمس الاثنين عن تعاقده بشكلٍ رسمي مع هاري ماجواير بمبلغ 80 مليون استرليني (89 مليون يورو)، قادمًا من ليستر سيتي، ليكون بذلك أغلى مدافع في العالم.

فيرجيل فان دايك قبل ماجواير، كان المدافع الأغلى في العالم بمبلغ 75 مليون استرليني، ويعرف جيدًا حجم الضغوط التي يتعرض لها اللاعب بسبب هذا اللقب.

وتحدث فيرجيل فان دايك حسب شبكة “سكاي سبورتس” قائلاً “ماجواير سيتعرض للضغط بكل تأكيد بسبب سعر انتقاله -أغلى مدافع في العالم-، ولكن هذا الأمر عادي كونك ستلعب في فريق كبير بحجم مانشستر يونايتد، لذلك ستتعرض للضغط باستمرار”.

وأضاف “ليس من السهل عليك إيقاف كل تلك الضغوط، حيث أن هناك الكثير من الأشياء الأكثر أهمية من كرة القدم، عليك -ماجواير- أن تستمتع بما تقوم به، لأن الضغط لن ينتهي”.

#فان دايك #هاري ماجواير

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