محاولة ريال مدريد الأخيرة للتعاقد مع بول بوجبا

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد ستقوم بمحاولتها الأخيرة من أجل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ريال مدريد يصارع الزمن من أجل الفوز بصفقة بول بوجبا التي تعتبر هدف المرينجي الأساسي هذا الصيف، حيث طلبه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالاسم من أجل تعزيز خط وسط الريال هذا الموسم.

رحيل بول بوجبا مرتبط بتعاقد مانشستر يونايتد مع بديله، وهو ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو الإيطالي، بالإضافة لواحد من برونو فيرنانديز أو كريستيان إريكسن.

وأشارت الصحيفة أن مانشستر يونايتد رفض جميع عروض ريال مدريد السابقة، آخرها عرض الريال بدفع مبلغ 30 مليون يورو زائد الكولومبي خاميس رودريجيز مقابل الظفر بخدمات بوجبا.

وأكملت الصحيفة أن ريال مدريد مازال يمتلك لاعبين بإمكانه أن يعرضهم على مانشستر يونايتد، ويعتبر الويلزي جاريث بيل واحداً منهم.

وذكرت “ماركا” أن ريال مدريد سيقوم بمحاولة أخيرة للتعاقد مع مانشستر يونايتد، وقد يكون جاريث بيل جزءًا من الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد من المستحيل أن يدفع المبلغ الذي طلبه مانشستر يونايتد للاستغناء عن بوجبا، وهو 150 مليون يورو، لذلك لاشيء أمام المرينجي سوى تقديم عرضه الأخير، وانتظار رد اليونايتد النهائي.