  1. الرئيسية
  2. الرياضة

محاولة ريال مدريد الأخيرة للتعاقد مع بول بوجبا

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محاولة ريال مدريد الأخيرة للتعاقد مع بول بوجبا


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد ستقوم بمحاولتها الأخيرة من أجل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ريال مدريد يصارع الزمن من أجل الفوز بصفقة بول بوجبا التي تعتبر هدف المرينجي الأساسي هذا الصيف، حيث طلبه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالاسم من أجل تعزيز خط وسط الريال هذا الموسم.

رحيل بول بوجبا مرتبط بتعاقد مانشستر يونايتد مع بديله، وهو ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو الإيطالي، بالإضافة لواحد من برونو فيرنانديز أو كريستيان إريكسن.

وأشارت الصحيفة أن مانشستر يونايتد رفض جميع عروض ريال مدريد السابقة، آخرها عرض الريال بدفع مبلغ 30 مليون يورو زائد الكولومبي خاميس رودريجيز مقابل الظفر بخدمات بوجبا.

وأكملت الصحيفة أن ريال مدريد مازال يمتلك لاعبين بإمكانه أن يعرضهم على مانشستر يونايتد، ويعتبر الويلزي جاريث بيل واحداً منهم.

وذكرت “ماركا” أن ريال مدريد سيقوم بمحاولة أخيرة للتعاقد مع مانشستر يونايتد، وقد يكون جاريث بيل جزءًا من الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد من المستحيل أن يدفع المبلغ الذي طلبه مانشستر يونايتد للاستغناء عن بوجبا، وهو 150 مليون يورو، لذلك لاشيء أمام المرينجي سوى تقديم عرضه الأخير، وانتظار رد اليونايتد النهائي.

#بول بوجبا

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بفتح: نحن أمام مرحلة جديدة وغزة لن تكون خارج أي حسابات للقيادة

السيسي يصف حادث معهد الأورام بـ"العمل الإرهابي الجبان"

اشتية: على "النقد والجامعات والاتصالات" تحمل جزء من الأزمة المالية ويكشف مصير العام الدراسي

واصفا اياه بـ "صديقي".. نجل نتنياهو ينشر صورته مع المدون السعودي

إيران تعرض على لبنان تزويدها بنظام دفاع جوي يهدد الطائرات الإسرائيلية

دبلوماسي إيراني: خطوات عودة حماس إلى القيادة السورية بدأت فعلياً

هام للطلاب.. نشر التخصصات المسموح الالتحاق بها لبرامج البكالوريوس

الأخبار الرئيسية

خبير عسكري :حماس تستغل نقاط الضعف الإسرائيلية لاستنزافها ولا ترغب بالحرب لسببين...

كوخافي يبحث عن طرق جديدة للتحقيق الانتصار في المواجهة القادمة

منظمات "الهيكل" تدعو لاقتحام جماعي للأقصى بعيد الأضحى

كان العبرية: اجتماع بين وزير المالية الفلسطيني "بشارة" ومدير عام الخزانة الإسرائيلي

حماس

الاحتلال يزعم : إيران زادت قيمة الدعم المادي لحركة حماس مقابل طلب وحيد .. ما هو ؟