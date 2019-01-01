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كريستيانو رونالدو يُقرر: أريد إيكاردي

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو رونالدو يُقرر: أريد إيكاردي


وكالات / سما /

على الرغم من وجود العديد من الأسماء المرشحة لتدعيم خط هجوم يوفنتوس في الموسم الجديد، إلا أن النادي البيانكونيري ربما يُقرر في النهاية الاستعانة بالأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وتابعت إدارة يوفنتوس عملية انتداب روميلو لوكاكو في الآونة الأخيرة إلا أن عدم اقتناع باولو ديبالا بالذهاب إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية أفسدت هذه العملية وأصبح على نادي السيدة العجوز تدارك الأمر وإتمام التعاقد مع رأس حربة آخر يُمكنه مساعدة رونالدو.

ومن جانبها إدعت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن الأمر الآن باب محسوماً، حيث أعطىكريستيانو رونالدو نجم الفريق موافقته في ضم مهاجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي والذي يراه لاعباً جيداً يمكن أن يفسح له العديد من المساحات داخل منطقة الجزاء وسيكون مثالي بالنسبة لطريقة لعب الظاهرة البرتغالية.

ومازالت إدارة يوفنتوس لم تُحدد موقفها من استمرار باولو ديبالا مع الفريق من عدمه، حيث أنها تنتظر عرضاً الآن من نادي باريس سان جيرمان والذي يُقال بأنه جاهز لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع الجوهرة الأرجنتينية ولكن حتى الآن لا يوجد شىء ملموس بالفعل.

#كريستيانو رونالدو #إيكاردي

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