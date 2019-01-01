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مانشستر يونايتد يرفض ضم نيمار بنظام الإعارة

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يرفض ضم نيمار بنظام الإعارة


وكالات / سما /

يُحاول نادي باريس سان جيرمان، بشتى الحِيَل، زرْع الأشواك في طريق برشلونة نحو نيمار دا سيلفا، وهو ما دفعه لعرض النجم البرازيلي على عدة أندية أوروبية.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان عرض خدمات نيمار دا سيلفا على مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن هذا الأخير رفض ضم البرازيلي رغم حاجته للتوقيع مع جناح هجومي.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن باريس سان جيرمان عرض على اليونايتد، استعارة نيمار لموسم واحد، وتهدف هذه الخطوة من النادي الباريسي، لوضع كل العوائق الممكنة بين أغلى لاعب في العالم وبرشلونة.

ويريد باريس سان جيرمان إغلاق ملف نيمار قبل بداية الدوري الفرنسي، خاصة وأن مسؤولي فريق العاصمة يدركون أن أفضل شيء بالنسبة للنادي هو السماح للبرازيلي بالرحيل وتعويضه باسم من العيار الثقيل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المقربين من نيمار متأكدون من أن اللاعب سيترك باريس سان جيرمان هذا الصيف، ويعتبرون ذلك أمراً مفروغاً منه، والقصد من ذلك هو أن نجم السامبا يريد الانتقال إلى برشلونة فقط.

#نيمار #مانشستر يونايتد

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