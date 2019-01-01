فتح أبواب التقديم لمنح تشيفينينغ للدراسة في بريطانيا

رام الله / سما /

أعلنت القنصلية البريطانية في القدس، فتح باب التقديم لبرنامج المنح الدراسية لمدة عام واحد للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، للحصول على درجة الماجستير في إحدى الجامعات البريطانية وفي أي تخصص يختاره الطالب.

وسيكون بإمكان الشباب الفلسطيني التقدّم للمنحة حتى الخامس من تشرين ثاني المقبل، حيث سيقوم فريق من القنصلية البريطانية العامة بجولة في مختلف المدن الفلسطينية لمساعدة الطلاب المهتمين على معرفة المزيد من التفاصيل على آلية التقديم وعن نظام البرنامج الدراسي وللإجابة على أسئلة الطلبة المهتمين.

ويجب على المتقدم أن يكون من الحاصلين على مؤهل جامعي، ولديه على الأقل سنتين من الخبرة العملية، بالإضافة الى مستوى لغة إنجليزية جيد. كما أن منحة تشيفنينغ مفتوحة لجميع الأعمار ولا يوجد حدّ معين لعمر المتقدم.

تغطي المنحة جميع التكاليف المتعلقة بالرسوم الجامعية، والسفر والمعيشة في بريطانيا. وتوفّر فرصًا للتعرف على الثقافة البريطانية، وتكوين شبكة من العلاقات مع قادة المستقبل من مختلف أنحاء العالم.

وقال القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول إن منحة تشيفنينغ تهدف إلى الاستثمار في قادة المستقبل، وتوفير الفرص للشباب الفلسطيني. نحن فخورون أننا استطعنا زيادة عدد المنح للطلبة الفلسطينيين خلال السنوات الثلاثة الماضية، ونحن نسعى إلى الحفاظ على هذا العدد للسنوات القادمة.