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كوخافي يبحث عن طرق جديدة للتحقيق الانتصار في المواجهة القادمة

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يبحث عن طرق جديدة للتحقيق الانتصار في المواجهة القادمة


القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "والا" العبري، صباح اليوم الثلاثاء، أن رئيس الأركان كوخافي، اجتمع مؤخرا مع عدة ضباط كبار، ورؤساء أركان سابقين، لمناقشة طرق الانتصار بالمواجهة القادمة.

وقال الموقع العبري، إن هذا الاجتماع، يأتي عشية انعقاد ورشة العمل الجديدة، التي خطط لها كوخافي، لمناقشة البحث عن طرق تحقيق الانتصار في المعركة القادمة.

وأضاف الموقع العبري، أن ورشة العمل هذه، ستنعقد الأسبوع القادم، وسيناقش خلالها، جنرالات الجيش السابقون، الخطط العملياتية السنوية للجيش، وطرق تحقيق الانتصار بالحروب.

وبحسب الموقع، اجتمع كوخافي بالأمس، مع 16 ضابطا وجنرالا من المتقاعدين والاحتياط، بينهم، شاؤول موفاز، وعاموس يدلين، وجيورا أيلند، وذلك تحضيرا لمشاركتهم في ورشة العمل.

ولفت موقع والا، الى أن ورشة العمل، ستناقش بالإضافة الى البحث عن طرق الانتصار، خطط الجيش حتى العام 2030، وامتلاك أسلحة جديدة من أمريكا، وقضايا القوى البشرية بالجيش.

وأشار الموقع، الى أن ورشة العمل، ستكون مكونة من أربعة طواقم، سيترأسها كل من، قائد الجبهة الجنوبية، اللواء هرتس هليفي، وقائد سلاح الجو، اللواء عميكام نوركين، وقائد سلاح البر، اللواء يوأل ستريك، ورئيس الأركان كوخافي.

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