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حملة مقاطعة إسرائيل في مصر تطالب بإلغاء حفل لجينيفر لوبيز

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة مقاطعة إسرائيل في مصر تطالب بإلغاء حفل لجينيفر لوبيز


القدس المحتلة / سما /

طالبت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، بإلغاء الحفل الغنائي المقرر أن تحييه المطربة الأميركية جينيفر لوبيز الجمعة في مصر، ردًا على زيارتها الأخيرة لإسرائيل وإدلائها بتصريحات مؤيدة للدولة العبرية.

وأرسلت الحملة، وهي جزء من حملة دولية لمقاطعة اسرائيل، خطابًا نشرت نصه على صفحتها على موقع فيسبوك، الاثنين، إلى شركة أوراسكوم للتنمية والتطوير المنظمة للحفل التي يملكها الثري المصري سميح ساويرس، طالبت فيه "بإلغاء هذا الحفل تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم العدو الصهيوني".

وكانت الشركة أعلنت أواخر أيار/مايو عن حفل غنائي للوبيز هو الأول لها الذي يقام في مصر، على أن يجري في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في التاسع من آب/أغسطس.

و"حركة المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات" التي تأسست في 2005 ويرمز إليها بالأحرف الثلاثة من اسمها بالانجليزية "BDS" (بويكوت دايفستمنت اند سانكشنز موفمنت)، هي حملة عالمية لمقاطعة اقتصادية وثقافية وعلمية لإسرائيل تهدف إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الحملة في خطابها للشركة إن حفل المطربة الأميركية سيقام في مصر "مباشرة بعد حفلها السابق في فلسطين المحتلة منذ أيام، والذي أصرّت على إحيائه رغم تلقيها نداءات عديدة لمقاطعة إسرائيل وإلغاء هذا الحفل".

وأشار الخطاب إلى أن لوبيز "نشرت صورًا لها ومن خلفها فلسطين المحتلة وكتبت (الوطن الأم إسرائيل أنا في حالة حب) في تحد واستفزاز لمشاعر العرب والفلسطينيين".

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