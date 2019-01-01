الطالبة رزان الضابوس توجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس

خاص سما / غزة /

ناشدت طالبة الثانوية العامة "الإنجاز" رزان معين الضابوس، من مدينة غزة ، الرئيس محمود عباس والحكومة وكل مسؤول ومؤسسة داعمة للتعليم ، النظر في قضيتها حول حرمانها من الحصول على منحة دراسية علماً انها حصلت على معدل 98.1 "علمي" .

وجاء في نص المناشدة ما يلي :

أنا رزان معين الضابوس ، مضى من عمري 18 عاما كطالبة تبحث عن السلام ، منذ أول دمعة ذرفتها عيناي وأنا أبلغ من العمر يوما واحدا .. رأيت في مخيلتي طبيبا احتضني بيديه وهمس بأذني لا تقلقي يا صغيرتي فأنت بخير ، منذ هذه اللحظة أعطيت لنفسي وعدا لأكون أنا تلك الطبيبة التي ستحمل طفلا آخر وتكون له الأمان .

أعطيت لنفسي وعدا أن أكون تلك الطبيبة التي تمتلك التغيير بيدها ، أعطيت لنفسي وعدا ليس فقط أن أكون طبيبة أطفال بل لأكون أنا الحاضنة للأطفال ، فهم أجمل ما رأت عيناي، أعطيت لنفسي وعدا أن أكون أنا تلك التي ترسم البسمة على وجه كل طفل بريء ..

حصلت في الثانوية العامة على معدل 98.1 واصلت ليلي بنهاري وتحديت كل شيء يقول لي توقفي فأنت في ظل الحصار !

حلم أبي هو تعليم ما يحلم أبناءه ولكن أنا ما ذنبي إذا كان حلمي هو الطب ! ولا أريد أن أكون أنانية فكل ذلك على حساب عائلتي وإخوتي .

سيادة الرئيس ، الحكومة ، المسؤولين لا اريد ان يموت حلمي ! فقد عانيت وعانيت من اجل ان اصل لهذه المرحلة من حياتي .

اليس من العار ان تقوموا بعمل وتنظيم المهرجانات لتكريمنا ، وعندما نطالب بحقنا تطل رؤوسكم علينا باستحياء !

كيف نطالب بتحرير واستقلال وطننا وأنتم لا تلبون رغبات ابناءكم المتفقوين بحقهم في التعليم .

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