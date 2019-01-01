الرملة: مقتل رجل في جريمة إطلاق نار

القدس المحتلة / سما /

قتل محمود عبد الحليم المغربي (48)، في جريمة إطلاق نار فجر اليوم الثلاثاء، بينما كان يتواجد داخل سيارته في حي الجواريش في مدينة الرملة.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جريح داخل سيارة في الرملة، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لرجل يعاني جروح حرجة في القسم العلوي من جسده، ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى في صرفند "أساف هروفه"، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بالجروح الحرجة التي أصيب بها جراء تعرضه لإطلاق نار.

وقالت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام إنه استمرارا للتحقيقات في جريمة القتل في الرملة، تمكنت الشرطة من اعتقال شابين بشبهة الضلوع في الجريمة، وتم تحويلهما للتحقيق، فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

ومع مقتل الرجل في الرملة، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 40، بينهم 7 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

يذكر أنه وفي الأسبوع الماضي وقعت جريمة قتل مزدوجة في قرية اللقية بالنقب، وراح ضحيتها سليمان الربيدي وزوجته عزيزة الربيدي، في الأربعينيات من العمر.