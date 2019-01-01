مجلة أمريكية : علاقة جديدة بين ليندسي لوهان وابن سلمان

واشنطن / وكالات /

تحدثت مجلة "pagesix" عن وجود علاقة جديدة بين الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



وأشارت المجلة التابعة لصحيفة "نيويورك بوست" إلى أن الطرفين يعرفان بعضهما البعض، والتقيا منذ عام في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا العام الماضي.



وتحدثت عن شائعات بأنّ ابن سلمان أخذ لوهان في جولة بطائرته الخاصة، وأغدق عليها الهدايا.



ونقلت المجلة عن مصدر نفيه أن يكون ابن سلمان أعطى لوهان بطاقات ائتمان.



وقال زملاء لوهان، وفقا للمجلة، إنها تبادلت مع ولي العهد محادثات نصية، متفاخرين بما يدّعون أنها صداقة جديدة.