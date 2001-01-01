هارتس : وثائق تكشف كيف دعمت الصين الفلسطينيين بالأسلحة والأيديولوجيا

ترجمة الحدث

يكشف التقرير التالي، والمترجم عن صحيفة هآرتس، كيف استولى جنود الاحتلال على مجموعة من وثائق منظمة التحرير الفلسطينية من داخل مكاتبها في لبنان، وكيف دعمت الصين، بحسب تلك الوثائق، الفدائيين أيديولوجيا وعسكرياً.

وفيما يلي نص التقرير مترجماً:

في أوائل الثمانينات، اقتحمت القوات الإسرائيلية العديد من مواقع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان، واستولت على مجموعة واسعة من الوثائق التي توضح بالتفصيل العمليات العسكرية المختلفة. وكان من بين الأوراق رسائل بشأن إرسال ضباط منظمة التحرير الفلسطينية إلى ألمانيا الشرقية ويوغوسلافيا وفيتنام وباكستان والهند وكوريا الشمالية والصين للتدريب العسكري من منتصف السبعينيات.

وما بين الحروف، كان يختفي كتيب من ثلاث صفحات للتعامل مع المتفجرات وتجميعها، بما يشمل كيفية بناء المناجم باستخدام الأسلاك الشائكة والإسمنت والبارود وغيرها من المواد.

ووفقًا للوثائق التي حصلت عليها هآرتس، فقد وصلت واحدة من عدة شحنات من الأسلحة الصينية إلى منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان في الستينيات، وكانت تلك جزءًا من جهد صيني أكبر لدعم حركة التحرر الفلسطينية.

بعد وقت قصير من إنشاء جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، اعترفت بكين (المعروفة آنذاك على نطاق واسع باسم بكين) بدولة إسرائيل. ومع ذلك، وبحلول الستينيات، بدأ النظام الشيوعي يتمتع بعلاقات أكثر دفئًا مع الفلسطينيين، حيث رأى النضال الفلسطيني من خلال عدسة معركة أكبر ضد الإمبريالية.

في الستينيات وأوائل السبعينيات، قدمت الصين كميات كبيرة من الأسلحة إلى مختلف جماعات حرب العصابات الفلسطينية دون أي تكلفة. وتقدر المخابرات الإسرائيلية الأسلحة الصينية المقدمة للفلسطينيين بين عامي 1965 و 1970 بمبلغ 5 ملايين دولار (حوالي 33 مليون دولار اليوم). وكانت الأسلحة والقنابل اليدوية والبارود والألغام والمتفجرات الأخرى من بين الأسلحة التي زودتهم بها. في البداية، قدمت الصين بنادق وأسلحة آلية مستعملة في الاتحاد السوفيتي. ومع ذلك، وبحلول عام 1967، كان الفلسطينيون يقاتلون على ما يبدو، وحصرياً، بأسلحة صينية الصنع.







بالإضافة إلى توفير الأسلحة، قدمت الصين أيضًا الإلهام العقائدي والتدريب العسكري لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية. وتوثق رسالة حصلت عليها هآرتس - مؤرخة في 26 مارس / آذار ولكن بدون سنة - أربع وحدات من منظمة التحرير الفلسطينية يجري حثها على إرسال ضباط لدورة تدريبية مكثفة للمخيم الصيفي في الصين. وعلى الرغم من أن عدد الضباط الذين يتلقون مثل هذا التدريب ربما لم يكن أكثر من بضع عشرات، إلا أن ذلك كان بداية لاتفاق خاص استمر لسنوات لتوفير الأسلحة والتدريب لمنظمة التحرير الفلسطينية.

حلفاء الحرب الباردة

في عام 1970، نُقل عن ياسر عرفات في تقرير صحفي ما وصف به الصين بقوله إنها " ذات أكبر نفوذ في دعم ثورتنا وتعزيز صمودنا". بين عامي 1964 و 2001، ذهب الزعيم الفلسطيني إلى الصين في 14 زيارة رسمية منفصلة. في الواقع، بحلول الثمانينيات من القرن الماضي، اعتادت المنازل الصينية على صور عرفات على أجهزة التلفزيون الخاصة بها، وهو يهبط من طائرة مرتدياً زيه العسكري والكوفية.







[عرفات في الصين والدعم بالأسلحة والأيديولوجيا العلاقات الصينية الفلسطينية]

يقول الأستاذ الفخري إسحاق شيشور من قسم الدراسات الآسيوية في الجامعة العبرية لصحيفة هاآرتس: "كان عرض الأسلحة نوعًا من الإيماءات الصينية لإظهار أن الفلسطينيين يدعمونهم". وفقًا لشيتشور، فإن منظمة التحرير الفلسطينية لم تفعل في الواقع الكثير بتلك الأسلحة. لو نفذ هجوم أودى بحياة العديد من المدنيين، على سبيل المثال ، لكانت الآثار مختلفة للغاية. يقول شيشور إن الأسلحة لم تُستخدم إلى حد كبير في العمليات العسكرية الخطيرة، بل إن كمية الأسلحة المقدمة كانت تتجاوز ما يحتاجه الفلسطينيون.

تحتوي التعليمات الصينية المرفقة بالمتفجرات على أعمدة فارغة لتوثيق فعالية الأجهزة بمجرد تجميعها. ومن المثير للاهتمام، أن هذه الأعمدة لم تُملأ أبدًا وليس هناك دليل قوي على معرفة كيفية استخدام المتفجرات أو ما إذا كان قد تم استخدامها.

يقول الأستاذ ميرون ميدزيني من قسم الدراسات الآسيوية في الجامعة العبرية إن المساعدات الصينية كانت "بيانًا سياسيًا وليس أكثر من ذلك بكثير". ويقول إن الصين لديها مصلحة أكبر بكثير في توفير الأسلحة كنوع من البوابات لمصالحها الخارجية الخاصة.

ومع ذلك، فقد جادل المؤرخ ليليان كريج هاريس بعكس ذلك، حيث كتب في مجلة دراسات فلسطين في عام 1977 أنه "بدون مثل هذه المساعدات، قد لا تكون منظمة التحرير الفلسطينية المنظمة القوية سياسيا كما هي اليوم".

أشار هاريس إلى أن المساعدات المقدمة كانت نقطة مهملة في التاريخ، حيث كانت الصين - على عكس الدول الأخرى "غير النابضة" مثل الاتحاد السوفيتي - تقدم المشورة للفلسطينيين واستثمرت حقًا في قضيتهم الثورية.

في عام 1960، أرسلت الصين مساعدات مالية عبر سوريا إلى ما وصفته "بالشعب الفلسطيني"، والذي كان يهدف إلى مساعدة اللاجئين في أول محاولة لدعم السكان الفلسطينيين المنظمين. بعد قمة جامعة الدول العربية الأولى، التي عقدت في القاهرة في يناير 1964، ازداد الدعم لفلسطين في وسائل الإعلام الصينية.

وسرعان ما بدأ الصينيون في التعبير عن دعمهم الواضح للفلسطينيين ونظمت مظاهرات عامة في بكين. وفي 15 مايو 1965، احتفلت الصين بيوم التضامن الفلسطيني للمرة الأولى - وظلت تقوم بذلك حتى عام 1971.

أصبحت الصين أول دولة غير عربية تقيم علاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية بعد تأسيسها في عام 1964، وكان أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد الشقيري، هو الأول من بين العديد من رحلات الوفود إلى الصين في مارس 1965، كما كتب هاريس.

خلال الرحلة، كان من المفهوم أن منظمة التحرير الفلسطينية ستنشئ بعثة في بكين وأن الصينيين سيدعمون القضية الفلسطينية "بكل الوسائل" ، وذلك وفقًا لبيان مشترك نُشر خلال الزيارة. ومع ذلك ، كانت تلك مبادرة من الشقيري أن يسافر وفد فلسطيني إلى الصين، وأن يتم فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية هناك، و- حسب قوله - ستزود الصين منظمة التحرير الفلسطينية بالمساعدة العسكرية والتدريب، كما يشير هاريس.

لقد كان هذا الاجتماع هو ما دفع إسرائيل إلى دعم تايوان ضد جمهورية الصين الشعبية في تصويت للأمم المتحدة، على أمل إرسال رسالة إلى الصين تفيد بأن دعمها لمنظمة التحرير الفلسطينية لم يكن موضع ترحيب.

بدأت الصين بتصدير الأسلحة إلى المنطقة بعد فترة وجيزة. وقد تم إدخالها، على الأرجح، عبر الموانئ العراقية، حيث كانت الخطة أن يتم إرسالها إليهم عبر سوريا ومن ثم إلى فلسطينيين في لبنان والأردن. ومع ذلك، فإن تلك الدول العربية اعترضت الشحنات الصينية - وعلى ما يبدو كان ذلك نتيجة الخوف من غضب الاتحاد السوفيتي - وبحسب ما ورد استولت على عدة سفن صينية. في إحدى المرات في عام 1970، استولت القوات السورية على سفينة صينية محملة بكمية كبيرة من الذخائر في اللاذقية، حسبما أخبر شيشور لصحيفة هاآرتس.

تصدير الماوية إلى الشرق الأوسط







في أواخر الستينيات، كان اهتمام الصينيين بالكفاح الفلسطيني كان الأهم من أي دولة غير الدول العربية المجاورة.

مع توطيد العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية، بدأت بكين أيضًا في تنمية حركات التحرر الوطني كجزء من جبهة استراتيجية محلية ضد الإمبريالية، والتي تهدف إلى إحداث ثورة في كل من الصين والدول المجاورة. وبدأت الأحزاب الشيوعية المتأثرة بالرئيس ماو تسي تونغ في الظهور في ماليزيا وفيتنام والهند، وعلى الأخص الخمير الحمر في كمبوديا.

يقول شيشور: "كان لمساعدة الفلسطينيين آثار على الشرق الأوسط وجميع الدول العربية". تعتبر الصين الشرق الأوسط منطقة حيوية لشن معركتها ضد الإمبريالية. لقد رأى بشكل خاص أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو نتيجة صراع إمبريالي مع قوى خارجية أخرى، وأنه يمكن استخدامه كنقطة دخول استراتيجية لفتح العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة.

ويوضح شيشور أنه إذا تمكنت الصين من مساعدة الفلسطينيين في وقت كانت فيه المشاعر العربية تجتاح الشرق الأوسط بأكمله والبلدان الإسلامية فيما وراءها، فستتمكن من كسب ثقة الكثيرين.

كان الرئيس ماو يتطلع أيضًا إلى تعزيز نظريته للعالم الثالث (الملقب بالماوية) - وهي فكرة معادية للإمبريالية تتطلع إلى إنشاء ديمقراطيات جديدة من خلال اتحاد للجماهير. وهذا ما جعل من القضية الفلسطينية المرحلة المثالية لإظهار أيديولوجياته الماوية الثورية.

في مارس 1965، أخبر ماو وفدًا من منظمة التحرير الفلسطينية: "الإمبريالية تخاف من الصين والعرب. إسرائيل وفورموزا [تايوان] أساسان للإمبريالية في آسيا. أنت البوابة الأمامية للقارة الكبرى، ونحن الخلف. لقد خلقوا إسرائيل من أجلك، وفورموزا من أجلنا. ... الغرب لا يحبنا، ويجب أن نفهم هذه الحقيقة. المعركة العربية ضد الغرب هي المعركة ضد إسرائيل. لذا قاطعوا أوروبا وأمريكا ، يا عرب! "

سعت الصين إلى الوصول إلى منظمة التحرير الفلسطينية ليس فقط كمصدر للدعم، ولكن كحليف زميل في صف الكفاح.

في ذروة الصراع الصيني السوفيتي في الستينيات، وجدت الصين نفسها معزولة عن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وكلاهما دعم إسرائيل أيضًا - وبالتالي بدأ التطلع إلى العالم الثالث. وكان دعم القضية الفلسطينية أيضًا وسيلة لتعويض القوة المتنامية للاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط.

لم تكن التكلفة المالية التي تتحملها الصين لتعمل كتاجر أسلحة لمنظمة التحرير الفلسطينية ضئيلة مقارنة بما كسبته: الاعتراف الإقليمي والعالمي، ووسيلة لنشر إيديولوجية الجمهورية الشعبية. "بالنسبة للصي ، كانت هذه فرصة جيدة للغاية للقيام بعدد من الأشياء: أن تكون معادية لأمريكا، ومناهضة لإسرائيل، ومعادية للإمبريالية، لتصدير الثورة ولتشكل تحديًا للروس"، يوضح ميدزيني.

أصبحت كتب ماو "مشاكل الإستراتيجية في حرب الصين الثورية" و "مشاكل الإستراتيجية في حرب العصابات ضد اليابان" و "اقتباسات من الرئيس ماو تسي تونغ" (تُعرف أيضًا باسم "الكتاب الأحمر الصغير") موصى بها للقراءة لأعضاء فتح، أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية، كما بدأت دراسة النماذج الثورية الصينية عن كثب (كما أنها تتطلع إلى التعلم من الأحداث الأخيرة في فيتنام وكوبا).

بعد أن هزمت إسرائيل الدول العربية المجاورة في حرب الأيام الستة، انحرفت الأيديولوجية الفلسطينية عن العروبة وأكثر نحو الوطنية (الولاء لدولة عربية واحدة). وبرزت فكرة الكفاح المسلح، ولا سيما من خلال حرب العصابات، كركيزة أساسية لحركة فتح كوسيلة للتحرير. هذه القيم - الكفاح المسلح، والاعتماد على الذات، وحرب الشعب - كانت كلها أساسية للماوية واعتمدتها حركات التحرير الفلسطينية. بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب في يونيو 1967 ، وجدت فتح نفسها تحظى باهتمام صيني كبير. كما رأت الصين، كان الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية لحظة مناسبة للفلسطينيين لشن صراع مسلح من بين السكان المحليين.

طوال كل هذا، حاولت منظمة التحرير الفلسطينية أيضًا الحفاظ على علاقات جيدة مع الاتحاد السوفيتي، بالتوازي مع الحفاظ على علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. "لقد فضل الفلسطينيون الإمداد السوفيتي بالأسلحة لأنهم كانوا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لأن لديهم سفارات في جميع أنحاء العالم" ، ولأنهم كانوا يتمتعون بنفوذ سياسي في أماكن لم يصلها الصينيون، كما يوضح شيشور.

وعلى أمل الحفاظ على موقعها كحليف حقيقي للفلسطينيين، أشارت الصين إلى العلاقات السوفيتية مع إسرائيل في محاولة للضغط السياسي. يقول ميدزيني: "كان هناك عدد من المناسبات حيث [سعى] الصينيون لتذكير الفلسطينيين بأن السوفييت قد أيدوا إقامة دولة إسرائيل".

تلاشي التضامن الصيني

بحلول أوائل سبعينيات القرن الماضي، كانت الصين قد قلصت إلى حد كبير إمداداتها من الأسلحة للفلسطينيين بسبب الاضطرابات الداخلية خلال ثورتها الثقافية المستمرة، ورغبتها في إقامة علاقات جيدة مع الدول العربية بعد انضمام جمهورية الصين الشعبية إلى الأمم المتحدة في عام 1971، وتزايد الاقتتال الداخلي بين الفصائل الفلسطينية التي أشعلها صراع أيلول الأسود. إن التطبيق العملي المتضائل لصراع التسلح، باعتباره الأيديولوجية الرئيسية وراء حزب سياسي فلسطيني، ساهم في نفور الصينيين.

وكان للعلاقات الصينية مع منظمة التحرير الفلسطينية تأثير ضئيل على علاقتها بإسرائيل. "كانت الصين براغماتية للغاية: من ناحية، بدا أنها عقائدية للغاية بالوقوف إلى جانب مبادئها. ثم، من ناحية أخرى، كانت الصين مرنة للغاية مع هذه المبادئ، بحسب ما يقول شينشور.

وعلى الرغم من أن الصين الشيوعية دعمت أيديولوجيا الحركة الوطنية الفلسطينية، إلا أن إسرائيل أصبحت شريكا استراتيجيا أكثر قيمة بكثير في السبعينيات. لقد تطورت لتصبح دولة لديها الكثير لتقدمه - وبجيوب أعمق بكثير كشريك اقتصادي - أكثر من عرفات وحركته. ويضيف شيشور: "إذا نظروا في أهمية الفلسطينيين من جهة وإسرائيل من ناحية أخرى، فإن إسرائيل كانت أكثر أهمية بالنسبة لهم عملياً". بعد وفاة ماو في سبتمبر عام 1976، قام خليفته في النهاية، دنغ شياو بينغ ، بتخفيض الدعم للجماعات المسلحة.

ومن ثم ستواصل الصين وإسرائيل تطوير علاقات أوثق، بما في ذلك، بحلول الثمانينات، بعض العلاقات العسكرية. ومع ذلك، لن يقيم الاثنان علاقات دبلوماسية رسمية حتى عام 1992، بعد أربع سنوات من قيام الصينيين بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع الفلسطينيين. كما تجدر الإشارة إلى أن الصين لم تدعم إسرائيل أبدًا خلال استفتاءات الأمم المتحدة ولا في تصويت مجلس الأمن.

على الرغم من الطبيعة الوهمية لصفقات الأسلحة السرية بين الصين والفلسطينيين، فإن مساعدة ماو كانت ظاهرة عابرة. في عام 1970، قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إن "الصين هي أفضل صديق لنا" ، بينما نقلت صحيفة "بكين" عن "فتح" قولها إن "دعم الشعب الصيني للقضية الثورية الفلسطينية ... [يعد] دعامة مهمة، ولكن وعلى الرغم من مرور حوالي 50 عامًا على ذلك، فإن الركائز الوحيدة التي تربط بالصين في المنطقة هي تلك التي تقوم ببنائها في مشاريع البنية التحتية الكبيرة في جميع أنحاء إسرائيل.