مواءمة 13 شارعاً للجرحى و "ذوي الإعاقة" في خانيونس

غزة / سما /

أعلنت بلدية خان يونس، عن تأهيل ومواءمة 13 شارعاً لخدمة الجرحى وذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم في الانخراط أكثر في المجتمع، وتقديراً لهم على تضحياتهم.

وبين رئيس بلدية خان يونس، المهندس علاء الدين البطة أهمية هذه المشاريع التي تخدم أبناء شعبنا خاصة الذين يعانون من إعاقات، مشيراً إلى أن مجموعة من المؤسسات العربية والأوروبية قد استجابوا لنداءات الاستغاثة من البلدية لخدمة تلك الشريحة والتخفيف من معاناتهم.

وبين البطة أن البلدية قامت بتوفير الأيدي العاملة وتسخير آلياتها لإنجاز هذه المشاريع التي شملت معظم أحياء مدينة خان يونس، بدءاً بالأكثر احتياجاً ثم الأقل، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لمشاريع المواءمة بلغت (120,000) دولار، بحسب موقع البلدية.

وشدد البطة على أن البلدية تبذل جهوداً مستمرة بهدف تطوير كافة شوارعها للنهوض بواقع المدينة وكذلك تعزيز طبيعة الخدمات للمعاقين والجرحى على حد سواء، شاكراً المؤسسات الصديقة على مساعدتها البلدية في موائمة الشوارع، معرباً عن أمله في أن تتمكن البلدية من تأمين الدعم المطلوب للوصول إلى أكبر شريحة من الجرحى وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه أوضح مسؤول ملف الصيانة بدائرة الصيانة والتشغيل عبد الله خلف أن البلدية قامت بتنفيذ أعمال تسوية وتعديل المناسيب وتهيئة لكافة الشوارع التي تم تأهيلها حيث قامت بتنفيذ أعمال بنية تحتية شملت تركيب خطوط مياه وصرف صحي وأمطار وأجزاء من شبكات الكهرباء والإنارة.

وشملت عمليات المواءمة شوارع مختلفة منها في حي السطر الغربي، والبطن السمين، والطريق العام المؤدي إلى حي الأمل، ومحيط مسجد الهدى، وشارع بالقرب مسجد السقا، وطرق متفرعة من شارع الزيني، وطريقين متفرعين من شارع اللحام، وشارع في حي معن، وآخر في منطقة الحاووز ، وشارع في منطقة الشيخ ناصر.