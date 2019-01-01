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الاحتلال يزعم : إيران زادت قيمة الدعم المادي لحركة حماس مقابل هذا الطلب ..

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم : إيران زادت قيمة الدعم المادي لحركة حماس مقابل هذا الطلب ..


القدس المحتلة / سما /

نقلت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء الإثنين، عمن وصفته بــ"مصدر عربي" ادعاءه إن إيران طلبت من حركة حماس تفاصيل عن مستودعات الصواريخ الإسرائيلية، وذلك في في إطار زيارة الوفد الذي ضم قيادين في حركة حماس إلى إيران.

وبحسب "المصدر" نفسه، فإن اللقاء مع كبار المسؤولين الإيرانيين، الذي عقد برئاسة المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، حيث طلب مسؤولو حركة حماس من إيران رفع مبلغ الدعم الشهري الذي تقدمه إيران إلى 30 مليون دولار شهريا.

كما ادعى المصدر أن قادة حركة حماس طلبوا من طهران مساعدتها في التقرب إلى النظام السوري.

وكان قد توجه وفد من حركة حماس، قبل أكثر من أسبوعين، يضم 9 من القياديين في المكتب السياسي والجناح العسكري إلى طهران، بينهم القيادي صالح العاروري، واجتمعوا مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

ونقل القناة الإسرائيلية عن "المصدر العربي" قوله إن "إيران وافقت على رفع قيمة الدعم  الشهري لحركة حماس إلى 30 مليون دولار شهريا".

وأضاف المصدر أنه "في المقابل، طلبت إيران ثانية من حماس معلومات استخبارية بشأن مواقع مستودعات الصواريخ الإسرائيلية".

وتابع أن أعضاء الوفد تعهدوا بنقل الطلب إلى قطاع غزة.

كما ادعى المصدر أن الوفد طلب من طهران التوسط بينهم وبين النظام السوري، وذلك بعد أن قطعت العلاقات بين الطرفين في السنوات الأخيرة.

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