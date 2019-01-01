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بالاسماء ..قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء ..قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة


رام الله / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 22 مواطنا من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء.وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.
واكدت ان جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.
وعرف من معتقلي الضفة فجر اليوم
١. الصحفي محمد عتيق- برقين غرب جنين
٢. الشيخ المحرر ضرار حمادنة- عصبرة الشمالية قرب نابلس
٣. عمرو ضرار حمادنة- عصيرة الشمالية
٤. المحرر أدهم شولي- عصيرة الشمالية
٥. المحرر مناضل سعادة- عصيرة الشمالية
٦. حمزة ياسين- عصيرة الشمالية
٧. محمد حمادنة- عصيرة الشمالية
٨. أبيّ حمادنة- عصيرة الشمالية
٩. عمر دغلس- عصيرة الشمالية
١٠. براء جرارعة- عصيرة الشمالية
١١. أحمد إبراهيم صوالحة- عصيرة الشمالية
١٢. عاصم دغلس- عصيرة الشمالية
١٣. طارق العموري- العيزرية شرق القدس
١٤. مجد أبو رومي- العيزرية
١٥. مظفر أبو رومي- العيزرية
١٦. فارس عادل الطيطي- مخيم الفوار جنوب الخليل
١٧. محمد فاروق عابد- كفر دان قرب جنين
١٨. المحرر مهدي جميل عاصي- برقين
١٩. رسمي البيك- بلعا قرب طولكرم
٢٠. المحرر هيثم عواد جراهيد- العوجا قرب أريحا
٢١. مروان عواد جراهيد- العوجا
22. الشاب محمد زكريا عليان من العيسوية .
واقتحم جنود الاحتلال منزل الشهيد يوسف سحويل في عبوين شمال غرب رام الله وشرعت بأخد قياسات المنزل

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