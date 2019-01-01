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الاحتلال يعتقل مواطنا ونجليه ويحتجز معدات لصب الباطون غرب بيت لحم

الإثنين 05 أغسطس 2019 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنا ونجليه ويحتجز معدات لصب الباطون غرب بيت لحم


بيت لحم / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مواطنا ونجليه أحدهما طفل، واحتجزت معدات لصب الباطون، في قرية نحالين غرب بيت لحم.

وقال نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة "صبيحة"، وأوقفت العمل في منزل قيد الإنشاء، قبل أن تعتقل مالكه محمد كمال شكارنة ونجليه قيس (4 أعوام) وكمال (17 عاما).

وأضاف فنون أن جنود الاحتلال احتجزوا مضخة وخلاطتين لصب الباطون أثناء العمل في منزل شكارنة، وصادروا البطاقات الشخصية للسائقين، وأرغموهم على نقل المعدات إلى مجمع مستوطنة "غوش عصيون" المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.

وأعرب فنون عن تخوفه من تنفيذ "الهدم الإداري" كما حدث بالأمس في قرية واد رحال.

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