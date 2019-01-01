السفير اللوح يطلع مسؤولة أممية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مصر

القاهرة /سما/

أطلع سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، اليوم الاثنين، رئيسة مكتب "الأونروا" بالقاهرة سحر الجبوري على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مصر، خاصة القادمين من سوريا، وطبيعة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها "الأونروا" لهم بالتعاون مع سفارة فلسطين.

وتطرق السفير اللوح، خلال اللقاء الذي عقد في مقر السفارة بالقاهرة، إلى الحملة الممنهجة التي شنتها الإدارة الأميركية لتعطيل دور مؤسسات "الأونروا"، في محاولة لتصفيتها وإغلاق ملف خدمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والشتات.

وثمن الدور الهام والمستمر للأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين بمختلف أماكن تواجدهم، مؤكدا ضرورة استمرار الدعم الدولي لمؤسسات الوكالة.

من جهتها، ثمّنت الجبوري التعاون المثمر بين مكتب "الأونروا" وسفارة فلسطين من أجل تقديم الخدمات وتخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين بالقاهرة، وأكدت ضرورة استمرار العمل والتواصل مع السفارة .