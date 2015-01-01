إيران تتحدى.. وتعلن مفاعل آراك يعمل بكامل طاقته

طهران /سما/

أكد الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني في تزايد مستمر، كما أن مفاعل آراك أصبح يعمل بكامل طاقته من أجل مضاعفة إنتاج الماء الثقيل.

ونقل التلفزيون الإيراني تصريحات لكمالوندي، قال فيها إن "مخزون اليورانيوم المخصب في تزايد مستمر"، مضيفا أن "مفاعل آراك يعمل بكامل طاقته من أجل مضاعفة إنتاج الماء الثقيل".

وتابع كمالوندي "فيما تستمر أوروبا بعدم تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي فإن إيران سوف تنفذ الخطوة الثالثة بتقليص تعهداتها في الاتفاق النووي بعد شهر".

وواصل قائلاً "إيران تعيد وتؤكد أن إجراءات تقليص تعهداتها لا تعني وضع هذه التعهدات جانبا، وإنما تعليقها ضمن الاتفاق النووي، وإذا عادو إلى التزاماتهم سنعود بشكل طبيعي للوفاء بالتزاماتنا".

وأردف الناطق باسم الطاقة الذرية الإيرانية "حتى الآن هناك الفرصة لتنفيذ تعهداتهم، أميركا تقوم بالضغط على روسيا والصين والدول الأوروبية لعدم تنفيذ تعهداتهم ولكن حتى الآن لم تقبل أي دولة من هذه الدول أن ترضخ للضغوط الأميركية، لكن الشيء المهم هو أن يقرروا تنفيذ تعهداتهم ويقومون بذلك بشكل عملي".

وشهدت العلاقات الأميركية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أميركية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.