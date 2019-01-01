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الهباش يشيد بمكرمة خادم الحرمين الشريفين لأسر الشهداء للعام الـ11 على التوالي

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يشيد بمكرمة خادم الحرمين الشريفين لأسر الشهداء للعام الـ11 على التوالي


مكة المكرمة /سما/

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الاثنين، "إنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، فإننا نقف على احتياجات حجاج دولة فلسطين، ونتابع أحوالهم أولا بأول، للتأكد من حصولهم على كافة الخدمات المطلوبة" .

وأضاف الهباش، إن البعثات الإدارية لوزارة الأوقاف، والطبية، والإعلامية، تقوم بواجبها على أكمل وجه وتتواجد بشكل مستمر مع الحجاج لتسيير أوضاعهم، مبينا أن البعثة الفلسطينية قد أنهت كافةاستعداداتها لبدء مناسك الحج التي ستبدأ يوم الجمعة المقبل، يوم التروية، في الثامن من ذي الحجة ثم وقفة عرفة وأيام التشريق وصولا الى إنهاء مناسك الحج .

وتابع: نتقدم بجزيل الشكر باسم الرئيس محمود عباس، إلى المملكة العربية السعودية، على مكرمة خادم الحرمين الشريفين لأسر الشهداء للعام الـ11 على التوالي، التي تشمل ألف حاج من ذوي شهداء فلسطين، وتتولى المملكة استقبالهم ورعايتهم بالتنسيق مع بعثة الحج وسفارة دولة فلسطين في الرياض، والقنصلية العامة في جدة.

وأكد الهباش حرص القيادة على التواصل مع كافة حجاج فلسطين، خاصة مع حجاج قطاع غزة، والوقوف على احتياجاتهم  .

من جانبه، أعلن وكيل وزارة الأوقاف، نائب رئيس البعثات الفلسطينية حسام أبو الرب، أن بعثة الحج قد أنهت اليوم تجهيز المخيم، بمواصفات عالية.

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