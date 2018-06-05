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الحسنات وأبو عكر يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

الإثنين 05 أغسطس 2019 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحسنات وأبو عكر يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام


رام الله / سما /

علق الأسيران محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات إضرابهما المفتوح عن الطعام الذي شرعا فيه منذ 36 يوما، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال.

وأفاد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين مجدي العدرة، باتصال هاتفي مع "وفا" بأن الأسيرين أبو عكر والحسنات، علقا إضرابهما بعد التوصل لاتفاق يقضي بتمديد الاعتقال الإداري بشكل جوهري لأبو عكر لمدة ثلاثة شهور، وللأسير الحسنات لمدة ستة شهور، ومن ثم الإفراج عنهما.

يذكر أن الأسير أبو عكر من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، وهو معتقل منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وصدر بحقه أمري اعتقال إداري ينتهي الحالي منها في شهر أكتوبر المقبل، وأن الأسير حسنات معتقل منذ 5/6/2018، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إدارية حتى اللحظة، وهو مُصاب عدة مرات برصاص جيش الاحتلال.

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