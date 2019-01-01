الاعلان عن تشكيل مجلس التنافسية العادلة الخاص بالقطاع الزراعي

رام الله / سما /

أعلن اتحاد المزارعين، اليوم الإثنين، عن تشكيل نواة مجلس التنافسية العادلة في القطاع الزراعي الفلسطيني.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين عباس ملحم: إن هذا المجلس يهدف إلى تشخيص حالة التنافسية في القطاع الزراعي، وأثر ذلك على آليات تنظيم الاسواق الفلسطينية ومنع الاحتكار في القطاع الزراعي وسياسات السوق العادلة التي تضمن وصول المزارعين الصغار الى الاسواق بعدالة.

وضم المجلس في عضويته كلا من: عباس ملحم ممثلا عن اتحاد المزارعين، وصلاح هنية ممثلا عن ائتلاف جمعيات حماية المستهلك، وجمال جوابرة ممثلا عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية، ومعن صوافطة ممثلا عن منتدى التنمية الاقتصادية في طوباس، ومادلين كراجة ممثلة عن اتحاد الجمعيات التعاونية، وجمال مبسلط ممثلا عن اتحاد الفلاحين الفلسطينيين، ومحمد نسيبة ممثلا عن "بالتريد"، وفتحي ابو عياش ممثلا عن مجلس العنب والفواكه، والاكاديمي والخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم.

وقرر اعضاء المجلس خلال اجتماعهم إطلاق دراسة تشخص وتحلل واقع التنافسية في القطاع الزراعي وعلاقتها في تنظيم السوق الزراعي ومنع الاحتكار وصولا الى علاقة تعاونية وتكاملية بين كبار المستثمرين في القطاع الزراعي وصغار المزارعين تضمن الوصول الى الاسواق بعدالة.

واكد ملحم ان الدراسة ستبني على التجارب السابقة وتقترح مسودة قانون للتنافسية العادلة يتم عرضه ونقاشه على اصحاب العلاقة وعلى الحكومة.

وأكد أعضاء المجلس بدورهم على ضرورة اشراك وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية في هذا المجلس، وتقرر دعوتهم للانضمام الى المجلس في اجتماعه القادم.