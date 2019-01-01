المطران حنا: صمود أهل العيساوية سيُفشل مخطط الاحتلال بترحيلهم

القدس المحتلة / سما /

قال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الإثنين، إن صمود اهل العيساوية سيفشل مخطط الاحتلال بترحيلهم عن بلدهم وقتل الروح الوطنية لدى ابنائهم.

وأضاف المطران حنا في كلمة له خلال زيارة تضامنية للعيسوية: "إننا اذ نعرب عن تعاطفنا وتضامننا مع اهلنا في العيساوية فإننا على يقين بأن اجراءات الاحتلال بحق هذه البلدة المجاورة للقدس الشريف لن تنجح في النيل من معنويات ابناء شعبنا، فكلما ازداد القمع والظلم والاستبداد ازداد الفلسطينيون تشبثاً وتمسكاً بحقوقهم وانتمائهم لهذه الارض المقدسة".