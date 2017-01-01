وفدان من الكونغرس الأمريكي يتوجهان إلى لقاء نتنياهو وعباس

سما / وكالات/

يصل وفد برئاسة زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، ستني هوير، الاثنين، إلى دولة الاحتلال على رأس وفد من 41 من النواب الديمقراطيين.

وسيزور، الجمعة القادم، وفد برئاسة زعيم الأغلبية الجمهورية، في مجلس النواب، كيفين ماكارثي، دولة الاحتلال.

وقال هوير في تغريدة على حسابه في "تويتر": "يسرني أن أنضم إلى 41 من زملائي (الديمقراطيين) في السفر إلى إسرائيل، للتأكيد من جديد على دعمنا لحليف حاسم للولايات المتحدة، وللمتابعة في التعرف على الفرص والتحديات التي تواجه إسرائيل والشرق الأوسط".

وأشار هوير في تصريح مكتوب، إلى أن زيارة الوفد، ستبدأ اليوم (الاثنين) وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، لافتا إلى أن الوفد سيزور أيضا الضفة الغربية.

وقال إن الوفد سيلتقي مسؤولين حكوميين كبارا إسرائيليين وفلسطينيين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس ورئيس السلطة محمود عباس.

وأضاف: "ستجتمع المجموعة أيضًا مع رواد أعمال فلسطينيين شباب وقادة المجتمع المدني الإسرائيليين، ونشطاء السلام؛ وخلال الرحلة، سيزور الأعضاء الحدود مع لبنان وسوريا ويشاهدون منظومة القبة الحديدية"، في إشارة إلى المنظومة المضادة للصواريخ.

وتابع هوير: "تنظم الرحلة مؤسسة التعليم الأمريكية الإسرائيلية، وهي منظمة خيرية مستقلة لا تبغي الربح".

بدورها، قالت صحيفة "الجيروزاليم بوست"، الاثنين، إن وفدا آخر، برئاسة الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كيفين ماكارثي، سيصل إلى إسرائيل يوم الجمعة القادم.

وأشارت إلى أن الوفد الجمهوري سيضم عددا مشابها للوفد الديمقراطي.

ولم يتضح ما إذا كان الوفد الجمهوري، سيزور الأراضي الفلسطينية ويلتقي رئيس السلطة.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، أعلن في كانون الأول/ ديسمبر 2017 تعليق الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.