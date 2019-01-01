  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

أمر ملكي سعودي لمساواة المرأة بالرجل فيما يخص "التقاعد"

الإثنين 05 أغسطس 2019 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمر ملكي سعودي لمساواة المرأة بالرجل فيما يخص "التقاعد"


الرياض /سما/

بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية يوم الاثنين، تنفيذ المرسوم الملكي القاضي بالمساواة في سن التقاعد بين الرجال والنساء في السعودية.

وبحسب وكالة "واس" قالت المؤسسة في بيان لها، إنها باشرت في تنفيذ المرسوم الملكي الصادر عن مجلس الوزراء السعودي القاضي بتعديل المادة (38) من نظام التأمينات، اعتبارا من مطلع أغسطس الحالي، الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، حيث يكون 60 عاما لكلا الجنسين.

وأشارت المؤسسة إن نظام التأمينات الاجتماعية كان يسمح للمرأة بالحصول على معاش التقاعد بمجرد بلوغها الـ 55 عاما، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، ما ساهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة بمجرد بلوغها سن التقاعد.

وكانت السعودية، أتاحت الأسبوع الماضي للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها خلافا لما كان معمولا به في السابق.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. الاحتلال يكشف عن تفاصيل مدرعة ذات قدرات متقدمة دخلت الخدمة العسكرية بالجيش

إيران تعرض على لبنان تزويدها بنظام دفاع جوي يهدد الطائرات الإسرائيلية

للمرة الأولى .. جيش الاحتلال يقرر نشر لواء "كفير" على حدود غزة

مقتل 19 شخصا بانفجار مروع نجم عن تصادم 4 سيارات في القاهرة

لهذا السبب .. ملك الأردن يوقف موكبه وسط عمان (صور)

عبر الصراف الآلي.. صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وغزة

نحو 30 إصابة بالسرطان لجنود إسرائيليين يخدمون "القبة الحديدية"

الأخبار الرئيسية

_108190275_939783e4-7451-4b2a-90e5-01fa79d31d10

السيسي يصف حادث معهد الأورام بـ"العمل الإرهابي الجبان"

السعودية

كاتبة سعودية لـ"كان": ليس هناك عداوة مع "إسرائيل" ودول الخليج ستقيم علاقات دبلوماسية معها قريبا!

طهران: لا قوة تستطيع هزيمتنا في معركة برية ونفوذنا وصل إلى شواطئ المتوسط وحدود الكيان الصهيوني

اشتية: على "النقد والجامعات والاتصالات" تحمل جزء من الأزمة المالية ويكشف مصير العام الدراسي

6667ععتنو

إيران تعرض على لبنان تزويدها بنظام دفاع جوي يهدد الطائرات الإسرائيلية