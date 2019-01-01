تونس: فلسطين تشارك في الملتقى الدولي للقضاة

تونس /سما/

شاركت دولة فلسطين، اليوم الاثنين، في الملتقى الدولي للاتحاد العربي للقضاة الذي افتتحت أعماله بمدينة الحمامات التونسية تحت عنوان (نحو تعزيز النضال القضائي العربي المشترك).

ومثّل فلسطين رئيس الاتحاد العربي للقضاة أحمد شقير، ورئيس النيابة في دولة فلسطين أشرف مشعل، ورئيس اتحاد المحامين الفلسطينيين بتونس معتصم أبو راس .

وشدد المشاركون على أهمية إرساء الاتحاد في سلك القضاء، وضرورة استقلال هذا الجهاز لخدمة العمل العربي في مجال القضاء لبناء الديمقراطية والدفاع عن القضاة والأمة.

وأكد شقير أهمية إرساء هذا الصرح العربي الذي عملت فلسطين بقوة ليرى النور لأجل العمل الجماعي العربي، خاصة لمنفعة قضية شعبنا الفلسطيني.

من جهته، قدم مشعل التجربة الفلسطينية في إرساء قضاء مستقل، خاصة بعد قرار الرئيس محمود عباس الأخير بإجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية الفلسطينية، وتشكيل مجلس قضاء انتقالي مؤقت، ما يؤكد حرص القيادة على تطوير القضاء وتعزيز دوره.

ويتواصل المؤتمر يومين، وسيتم خلاله استعراض تجارب وخبرات الدول العربية في هياكلها القضائية، ودراسة ميثاق عربي موحد لاستقلال القضاء والجمعيات المهنية للقضاة، ومن ثم اعتماد يوم القاضي العربي، والخروج بتوصيات من أجل خدمة القضاء العربي .