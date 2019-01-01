  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تونس: فلسطين تشارك في الملتقى الدولي للقضاة

الإثنين 05 أغسطس 2019 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس: فلسطين تشارك في الملتقى الدولي للقضاة


تونس /سما/

 شاركت دولة فلسطين، اليوم الاثنين، في الملتقى الدولي للاتحاد العربي للقضاة الذي افتتحت أعماله بمدينة الحمامات التونسية تحت عنوان (نحو تعزيز النضال القضائي العربي المشترك).

ومثّل فلسطين رئيس الاتحاد العربي للقضاة أحمد شقير، ورئيس النيابة في دولة فلسطين أشرف مشعل، ورئيس اتحاد المحامين الفلسطينيين بتونس معتصم أبو راس .

وشدد المشاركون على أهمية إرساء الاتحاد في سلك القضاء، وضرورة استقلال هذا الجهاز لخدمة العمل العربي في مجال القضاء لبناء الديمقراطية والدفاع عن القضاة والأمة.

وأكد شقير أهمية إرساء هذا الصرح العربي الذي عملت فلسطين بقوة ليرى النور لأجل العمل الجماعي العربي، خاصة لمنفعة قضية شعبنا الفلسطيني.

من جهته، قدم مشعل التجربة الفلسطينية في إرساء قضاء مستقل، خاصة بعد قرار الرئيس محمود عباس الأخير بإجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية الفلسطينية، وتشكيل مجلس قضاء انتقالي مؤقت، ما يؤكد حرص القيادة على تطوير القضاء وتعزيز دوره.

ويتواصل المؤتمر يومين، وسيتم خلاله استعراض تجارب وخبرات الدول العربية في هياكلها القضائية، ودراسة ميثاق عربي موحد لاستقلال القضاء والجمعيات المهنية للقضاة، ومن ثم اعتماد يوم القاضي العربي، والخروج بتوصيات من أجل خدمة القضاء العربي .

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. الاحتلال يكشف عن تفاصيل مدرعة ذات قدرات متقدمة دخلت الخدمة العسكرية بالجيش

مقتل 19 شخصا بانفجار مروع نجم عن تصادم 4 سيارات في القاهرة

للمرة الأولى .. جيش الاحتلال يقرر نشر لواء "كفير" على حدود غزة

إيران تعرض على لبنان تزويدها بنظام دفاع جوي يهدد الطائرات الإسرائيلية

لهذا السبب .. ملك الأردن يوقف موكبه وسط عمان (صور)

عبر الصراف الآلي.. صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وغزة

نحو 30 إصابة بالسرطان لجنود إسرائيليين يخدمون "القبة الحديدية"

الأخبار الرئيسية

_108190275_939783e4-7451-4b2a-90e5-01fa79d31d10

السيسي يصف حادث معهد الأورام بـ"العمل الإرهابي الجبان"

السعودية

كاتبة سعودية لـ"كان": ليس هناك عداوة مع "إسرائيل" ودول الخليج ستقيم علاقات دبلوماسية معها قريبا!

طهران: لا قوة تستطيع هزيمتنا في معركة برية ونفوذنا وصل إلى شواطئ المتوسط وحدود الكيان الصهيوني

اشتية: على "النقد والجامعات والاتصالات" تحمل جزء من الأزمة المالية ويكشف مصير العام الدراسي

6667ععتنو

إيران تعرض على لبنان تزويدها بنظام دفاع جوي يهدد الطائرات الإسرائيلية