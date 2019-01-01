  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جماعة يهودية متطرفة تدعو لاقتحام الأقصى في أول أيام عيد الأضحى

الإثنين 05 أغسطس 2019 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماعة يهودية متطرفة تدعو لاقتحام الأقصى في أول أيام عيد الأضحى


القدس المحتلة / سما /

وجّهت جماعة "طلاب لأجل الهيكل" المينية المتطرفة، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طالبت فيها بالسماح لليهود باقتحام الأقصى خلال عيد الأضحى، وذلك لتوافقه يوم الأحد القادم مع ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل التاسع من آب" العبري.

وجاء في آخر الرسالة شرطين لجماعة "طلاب لأجل الهيكل" على نتنياهو: "أن يتم التعهد والنشر بصورة علنية أنه سيتم السماح لليهود بدخول الأقصى يوم الاحد، حتى وإن كان يوم عيد للمسلمين، وأن تتم زيادة أوقات الزيارات، حتى تشمل كل ساعات الصباح والظهر نتيجة الضغط المتوقع على الأبواب، وخصوصا مع صعوبة الصيام في يوم حار".

ويعتبر ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" من الأيام التي تنفذ فيها اقتحامات جماعية للأقصى، ويتجاوز عدد المقتحمين سنويا في هذا اليوم ألف مستوطن، وعادة يتم إغلاق باب المغاربة- حيث يتم من خلاله اقتحام الأقصى كل يوم باستثناء أيام الجمعة والسبت- في عيدي الفطر والأضحى.

وحذرت شخصيات دينية من خطورة دعوات جماعات الهيكل المزعوم من تنفيذ اقتحامات الاقصى يوم العيد الأكبر للمسلمين، واعتبرته سابقة خطيرة جدا.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. الاحتلال يكشف عن تفاصيل مدرعة ذات قدرات متقدمة دخلت الخدمة العسكرية بالجيش

مقتل 19 شخصا بانفجار مروع نجم عن تصادم 4 سيارات في القاهرة

للمرة الأولى .. جيش الاحتلال يقرر نشر لواء "كفير" على حدود غزة

إيران تعرض على لبنان تزويدها بنظام دفاع جوي يهدد الطائرات الإسرائيلية

لهذا السبب .. ملك الأردن يوقف موكبه وسط عمان (صور)

عبر الصراف الآلي.. صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وغزة

نحو 30 إصابة بالسرطان لجنود إسرائيليين يخدمون "القبة الحديدية"

الأخبار الرئيسية

_108190275_939783e4-7451-4b2a-90e5-01fa79d31d10

السيسي يصف حادث معهد الأورام بـ"العمل الإرهابي الجبان"

السعودية

كاتبة سعودية لـ"كان": ليس هناك عداوة مع "إسرائيل" ودول الخليج ستقيم علاقات دبلوماسية معها قريبا!

طهران: لا قوة تستطيع هزيمتنا في معركة برية ونفوذنا وصل إلى شواطئ المتوسط وحدود الكيان الصهيوني

اشتية: على "النقد والجامعات والاتصالات" تحمل جزء من الأزمة المالية ويكشف مصير العام الدراسي

6667ععتنو

إيران تعرض على لبنان تزويدها بنظام دفاع جوي يهدد الطائرات الإسرائيلية