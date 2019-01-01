  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

كاتبة سعودية لـ"كان": ليس هناك عداوة مع "إسرائيل" ودول الخليج ستقيم علاقات دبلوماسية معها قريبا!

الإثنين 05 أغسطس 2019 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتبة سعودية لـ"كان": ليس هناك عداوة مع "إسرائيل" ودول الخليج ستقيم علاقات دبلوماسية معها قريبا!


نشر قناة كان العبرية، اليوم الاثنين/ مقابلة حصرية مع كاتبة وصحفية سعودية حول العلاقة بين اسرائيل و السعودية دول الخليج.

قالت الصحفية والكاتبة السعودية "سكينة المشيخص" في تصريحات لـ"شمعون اران مراسل كان العبرية، ليس هناك أي عداوة بين "إسرائيل" والسعودية، بل هناك تطابق واضح بين مواقف "إسرائيل" ودول الخليج حول الخطر الإيراني تجاه الشرق الأوسط.

وأضافت: لم نلتمس أي عداوة من "إسرائيل" بعكس ما قيل سابقا، "إسرائيل" لم تطلق علينا أي رصاصة ولم تزرع أي شبكات تجسس في بلادنا، نطالب بالسلام مع "إسرائيل" ليس خسارة بل هو مكسب للجميع.

وتابعت: أعتقد أن دول الخليج ستقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" في القريب المنظور وعلى الأرجح سلطنة عمان والإمارات والسعودية والبحرين ستقوم بذلك قريبا.

وأشارت الى أنها تلقيت دعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية للمشاركة في وفد الإعلاميين العرب الذي زار "إسرائيل" مؤخرا ولكن لم يتسنى لي المشاركة وأخطط لزيارة "إسرائيل" في المستقبل، ولن أزور أماكن يتواجد فيها عرب فلسطينيين، وذلك بسبب الاعتداء على الناشط السعودي في الأقصى.

ترجمة: مؤمن مقداد

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. الاحتلال يكشف عن تفاصيل مدرعة ذات قدرات متقدمة دخلت الخدمة العسكرية بالجيش

مقتل 19 شخصا بانفجار مروع نجم عن تصادم 4 سيارات في القاهرة

للمرة الأولى .. جيش الاحتلال يقرر نشر لواء "كفير" على حدود غزة

لهذا السبب .. ملك الأردن يوقف موكبه وسط عمان (صور)

إيران تعرض على لبنان تزويدها بنظام دفاع جوي يهدد الطائرات الإسرائيلية

عبر الصراف الآلي.. صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وغزة

نحو 30 إصابة بالسرطان لجنود إسرائيليين يخدمون "القبة الحديدية"

الأخبار الرئيسية

_108190275_939783e4-7451-4b2a-90e5-01fa79d31d10

السيسي يصف حادث معهد الأورام بـ"العمل الإرهابي الجبان"

طهران: لا قوة تستطيع هزيمتنا في معركة برية ونفوذنا وصل إلى شواطئ المتوسط وحدود الكيان الصهيوني

اشتية: على "النقد والجامعات والاتصالات" تحمل جزء من الأزمة المالية ويكشف مصير العام الدراسي

6667ععتنو

إيران تعرض على لبنان تزويدها بنظام دفاع جوي يهدد الطائرات الإسرائيلية

مركزية

موقع إسرائيلي يكشف أولى خطوات السلطة على طريق وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل