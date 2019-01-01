كاتبة سعودية لـ"كان": ليس هناك عداوة مع "إسرائيل" ودول الخليج ستقيم علاقات دبلوماسية معها قريبا!

نشر قناة كان العبرية، اليوم الاثنين/ مقابلة حصرية مع كاتبة وصحفية سعودية حول العلاقة بين اسرائيل و السعودية دول الخليج.

قالت الصحفية والكاتبة السعودية "سكينة المشيخص" في تصريحات لـ"شمعون اران مراسل كان العبرية، ليس هناك أي عداوة بين "إسرائيل" والسعودية، بل هناك تطابق واضح بين مواقف "إسرائيل" ودول الخليج حول الخطر الإيراني تجاه الشرق الأوسط.

وأضافت: لم نلتمس أي عداوة من "إسرائيل" بعكس ما قيل سابقا، "إسرائيل" لم تطلق علينا أي رصاصة ولم تزرع أي شبكات تجسس في بلادنا، نطالب بالسلام مع "إسرائيل" ليس خسارة بل هو مكسب للجميع.

وتابعت: أعتقد أن دول الخليج ستقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" في القريب المنظور وعلى الأرجح سلطنة عمان والإمارات والسعودية والبحرين ستقوم بذلك قريبا.

وأشارت الى أنها تلقيت دعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية للمشاركة في وفد الإعلاميين العرب الذي زار "إسرائيل" مؤخرا ولكن لم يتسنى لي المشاركة وأخطط لزيارة "إسرائيل" في المستقبل، ولن أزور أماكن يتواجد فيها عرب فلسطينيين، وذلك بسبب الاعتداء على الناشط السعودي في الأقصى.

ترجمة: مؤمن مقداد