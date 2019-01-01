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محكمة الاحتلال ترد اليوم على استئناف اهالي ودي الحمص

الإثنين 05 أغسطس 2019 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال ترد اليوم على استئناف اهالي ودي الحمص


القدس المحتلة / سما /

 قال رئيس لجنة الدفاع عن حي وادي الحمص حمادة حمادة إن محكمة الاحتلال ستعلن ردها اليوم على الاستئناف الذي قدمه أحد محامِي المتضررين من قرارات هدم ما تبقى من منازل مخطرة بالهدم في الحي، متوقعاً في السياق أن يكون الرد سلبياً.

وثمن حمادة الحراك الشعبي المساند والمتضامن مع المتضررين من قرارات الاحتلال بهدم منازلهم في حي وادي الحمص عبر الاعتصامات واقامة صلاة الجمعة في الحي

وبخصوص لقاء لجنة الدفاع عن حي وادي الحمص مع رئيس الوزراء محمد اشتية، أوضح حمادة انه تم اطلاع رئيس الوزراء على تفاصيل ما جرى في الحي خلال الفترة الماضية من عمليات الهدم ومصادرة الاحتلال للأرض فيما بعد، مؤكدا على استمرار الحراك القانوني بكل أبعاده.

وأكد حمادة أن رئيس الوزراء وعد بتعويض المتضررين في الحي في الفترة القريبة، بعد أن تنتهي عملية التقييم لما حدث من أضرار، مشيرا في السياق أن اشتية قال إن القيادة ستتعامل مع كافة أراضي الضفة على أنها مناطق "أ" وذلك في ظل تنكر سلطات الاحتلال لكل الاتفاقيات وتعاملها مع المناطق كافة على أنها "ج".

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