افتتاح ماجستير "الإدارة الصحية" بالإسلامية مطلع الفصل الجديد

غزة / سما/

حصلت الجامعة الإسلامية بغزة على اعتماد من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية بوزارة التربية والتعليم العالي لافتتاح برنامج ماجستير "الإدارة الصحية" بالجامعة ابتداءً من الفصل الأول من العام الدراسي الجديد.

يأتي طرح برنامج ماجستير الإدارة الصحية استجابة لحاجات مؤسسية ومجتمعية، ومن أهم ما يبرره طرح البرنامج أن حاجة قطاع غزة خاصة وفلسطين عامة إلى هذا البرنامج مهمة وملحة، وذلك لعدم كفاية برامج مشابهة في الدراسات العليا في قطاع غزة، وهذا يتماشى مع السياسات العامة في الوزارة من حيث التنوع في البرامج وافتتاح برامج جديدة، تؤدي إلى تحسين الكفاءة، غرس أنماط قيادية جديدة وتحسين المهارات القيادية وبالتالي تحسين أداء العمل، ويخرج البرنامج مؤهلين لسوق العمل، وتحسين جودة الخدمات الصحية، ويعتبر هذا البرنامج مكملا لكل من برنامج البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال، وسانداً لهم وتطوراً رأسياً ونوعياً في كلية التجارة، إلى جانب نقص المؤهلات العلمية العليا وخاصة في مجال الإدارة الصحية سواء في المجال الأكاديمي أو المهني، وهذا يزود ويوفر للجامعات الفلسطينية عامة وجامعات غزة خاصة فرصة لاستكمال الكادر الأكاديمي في هذا المجال.

أهمية البرنامج

وتنبع أهمية برنامج الماجستير في الإدارة الصحية من كونه فريد من نوعه في قطاع غزة؛ وبالتالي فهو يلبي الحاجة المتزايدة له في فلسطين والوطن العربي عامَّة وفي قطاع غزة خاصة، ويشكل البرنامج رافعة علمية كبيرة بما سيوفره من إمكانيات بحثية على مستوى الوطن عامة ومستوى قطاع غزة خاصة.

وتزيد أهمية البرنامج في ظل الحاجة لوجود كوادر في الإدارة الصحية قادرين على العمل بكفاءة وفاعلية وتميز في الوظائف الإدارية المختلفة في المؤسسات الصحية المتنوعة في فلسطين.

أهداف البرنامج

وتتمثل الأهداف الرئيسة لبرنامج ماجستير الإدارة الصحية في تطوير الفكر الإداري الصحي المهني المتخصص للتعامل مع قضايا ومشكلات القطاع الصحي ذات العلاقة بالفعالية والكفاءة والعدالة والجودة المناسبة، وتطوير مجالات البحوث الصحية والمساهمة في توفير البحوث المتعلقة بإدارة الخدمات الصحية، والعمل على تزويد الباحثين بالمعارف والمهارات الفكرية والإنسانية والفنية اللازمة لإدارة وتشغيل المرافق الصحية المختلفة بفعالية وكفاءة وبأعلى مستويات الاحترافية، إضافة إلى المساعدة في حل المشاكل التي تواجه القطاع الصحي الفلسطيني والسعي لتطويره من خلال تنمية المهارات والقدرات الإدارية لموظفي المؤسسات الصحية، وتأهيل أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين في مجال هذا التخصص النادر، وتدريب الطلاب ميدانياً في المؤسسات الصحية ومراكز صنع القرار في الوزارات المعنية.

الفئة المستهدفة

وبخصوص الفئة المستهدفة من البرنامج، يستهدف البرنامج جميع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، وجميع العاملين في المختبرات وشركات الأدوية والمستلزمات الصحية، وجميع العاملين في مراكز الأشعة والعيادات التخصصية والتأمين الصحي، وجميع العاملين في الإدارات الصحية والطبية، والراغبون في التحول عن مسارهم المهني الحالي ودخول حقل الإدارة الصحية، وخريجي بكالوريوس في الإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو بكالوريوس في الهندسة أو العلوم أو التخصصات الصحية والطبية.

فرص عمل الخريجين

يعتبر برنامج ماجستير الإدارة الصحية البرنامج الأول من نوعه في قطاع غزة مما سيفتح فرص عمل مناسبة للخريجين، ويمكن لخريجي البرنامج تولي مسؤوليات إدارية على المستويات المتوسطة والعليا والعمل بكفاءة في الهيئات التالية: وزارة الصحة الفلسطينية، المستشفيات الخاصة والعامة، شركات التأمين الصحي، الهلال الأحمر والمؤسسات التطوعية الصحية، إدارة الشركات والمؤسسات الدوائية، مراكز التدريب والأبحاث والدراسات الصحية، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، الهيئات الدولية العاملة محلياً، المنظمات غير الحكومية ذات العلاقة بمجال التخصص، مجال التدريس لمساقات الإدارة الصحية