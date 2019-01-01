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مدير عام الدفاع المدني يلتقي رئيس جامعة النجاح

الإثنين 05 أغسطس 2019 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير عام الدفاع المدني يلتقي رئيس جامعة النجاح


نابلس / سما /

- التقي مدير عام الدفاع المدني الفلسطيني اللواء يوسف نصار اليوم رئيس جامعة النجاح الوطنية الدكتور ماهر النتشة، وبحث معه آفاق التعاون المشترك.

وحضر اللقاء مدير مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل في الجامعة نائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث نقيب المهندسين الدكتور جلال الدبيك، ومدير الدفاع المدني في محافظة نابلس المقدم أيوب الطنبور.

وفي بداية اللقاء، رحب د.النتشة باللواء نصار وشكره على جهوده وزملائه في خدمة الوطن من خلال عملهم الدؤوب في الدفاع على المواطنين وممتلكاتهم، وتعاونهم المستمر مع الجامعة.

وتحدث د. النتشة عن تجارب الإخلاء التي ينفذها الدفاع المدني في الجامعة والتدريبات المتكررة في الجامعة وتنظيم دورة السلامة العامة.

وأكد د.النتشة سعي الجامعة العمل على تنمية قدرات الكوادر العاملة في مؤسسات الوطن مختلفة، وأكد على استعداد الجامعة للتعاون في مجالات تطوير القدرات، والعمل على فتح المجال أمام الراغبين بإكمال دراساتهم العليا في برامج الماجستير المختلفة.

بدوره، تحدث اللواء نصار عن لجان الطوارئ التي يتم تشكيلها، ورحب بفكرة العمل على تطوير قدرات العاملين في الدفاع المدني من خلال التحاقهم ببرامج الماجستير في الجامعة.

وتحدث عن اهتمام الدفاع المدني بتثقيف الجمهور في أمور السلامة العامة، كما تحدث عن دور الدفاع المدني في إعادة تنظيم قطاع البناء في الوطن ومطابقة المباني لمعايير السلامة العامة.

أما د.الدبيك، فقد تطرق إلى الورش التي تنظمها الجامعة في مجالات تطوير الكوادر بالإضافة إلى دور الجامعة في تدريب الطلبة في مختلف المواقع في الوطن، وتحدث عن الشراكة الهامة بين الدفاع المدني والجامعة.

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