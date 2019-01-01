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عشراوي تطلع ممثل سلوفينيا الجديد على آخر التطورات السياسية

الإثنين 05 أغسطس 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تطلع ممثل سلوفينيا الجديد على آخر التطورات السياسية


رام الله / سما /

 أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، ممثل سلوفينيا الجديد لدى فلسطين فويكو بوزما، على آخر التطورات السياسية وآليات تطوير العلاقات الثنائية وسبل رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك بين المدن الفلسطينية والسلوفينية.

وأكدت عشراوي خلال اللقاء، العلاقات المميزة التي تربط البلدين والشعبين السلوفيني والفلسطيني، وثمنت مواقف سلوفينيا المنسجمة مع القانون الدولي والداعمة لعدالة القضية الفلسطينية، وطالبت في هذا السياق الحكومة السلوفينية الإيفاء بوعدها والاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل.

وناقش الجانبان آخر التطورات السياسية والإقليمية والدولية وتأثيرها على القضية الفلسطينية وممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها المتواصلة للقانونين الدولي والإنساني وعملها المتواصل لفرض وقائع جديدة على الأرض، إضافة الى التطرق للسياسات الأمريكية غير المسؤولة تجاه القضية الفلسطينية.

وأكدت عشراوي أهمية تبني الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموما لخطوات رادعة  تقوم على محاسبة ومساءلة  إسرائيل وتشكيل خطاب عالمي مناهض لخطاب الكراهية والعنصرية والشعبوية الذي أخذ ينتشر في العالم أجمع.

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